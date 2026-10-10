Obavijesti

Sport

Komentari 2
VIDEO: IZ DANA BEJZBOLA

Pogledajte koreografije Torcide i Boysa. Prisjetili se kultnog pjevača i slavnih dana u ratu

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 1 min
Pogledajte koreografije Torcide i Boysa. Prisjetili se kultnog pjevača i slavnih dana u ratu
Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dino Dvornik iz dana bejzbola, dok je igrao za klub Nadu i poruka Ništa kontra Splita

Admiral

Torcida je za najveći hrvatski derbi Hajduka protiv Dinama na Poljudu priredila tradicionalnu koreografiju preko sjeverne tribine. Ovaj je put motiv bio legendarni glazbenik Dino Dvornik, koji je 2008. u 45. godini.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Uz crvene i plave Hajdukove boje, na velikom transparentu vidi se Dvornikov lik iz bejzbolskih dana dok je igrao za klub Nada, kao i stilizirani natpis njegove pjesme "Ništa kontra Splita" na palici.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Nešto kasnije, u 38. minuti, koreografiju su prikazali i Bad Blue Boysi na jugozapadu. Prisjetili su se IV. gardijske brigade uz zastavu konvoja Libertas, crtež broda i natpise Zadar i Dubrovnik.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Ovo je luksuzna vila Darija Srne i supruge Mirele
SRNINO GNIJEZDO

FOTO Ovo je luksuzna vila Darija Srne i supruge Mirele

Darijo Srna i supruga Mirela grade luksuznu vilu u Lozici, uz more i s bazenom! Vrijedi oko osam milijuna eura, a mikrolokacija je ključna za prestiž i cijenu
VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a
VIDEO: POTOP U SPLITU

VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a

Nevjerojatan kraj utakmice na Poljudu. Dinamo je na potopljenom terenu skoro došao do izjednačenja, ali Hajduk je izdržao. Za goste je zabio Beljo, domaće je počasti McKenna autogolom, a Bamba preokrenuo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026