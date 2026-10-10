Dino Dvornik iz dana bejzbola, dok je igrao za klub Nadu i poruka Ništa kontra Splita
VIDEO: IZ DANA BEJZBOLA
Pogledajte koreografije Torcide i Boysa. Prisjetili se kultnog pjevača i slavnih dana u ratu
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Torcida je za najveći hrvatski derbi Hajduka protiv Dinama na Poljudu priredila tradicionalnu koreografiju preko sjeverne tribine. Ovaj je put motiv bio legendarni glazbenik Dino Dvornik, koji je 2008. u 45. godini.
Uz crvene i plave Hajdukove boje, na velikom transparentu vidi se Dvornikov lik iz bejzbolskih dana dok je igrao za klub Nada, kao i stilizirani natpis njegove pjesme "Ništa kontra Splita" na palici.
Nešto kasnije, u 38. minuti, koreografiju su prikazali i Bad Blue Boysi na jugozapadu. Prisjetili su se IV. gardijske brigade uz zastavu konvoja Libertas, crtež broda i natpise Zadar i Dubrovnik.
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