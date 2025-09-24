Obavijesti

Sport

Komentari 13
KAKO JE DOBRO VIDJETI TE...

Pogledajte ljestvicu! Dinamo je na čelu Europske lige, evo što ga čeka u sljedećim utakmicama

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Pogledajte ljestvicu! Dinamo je na čelu Europske lige, evo što ga čeka u sljedećim utakmicama
Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nema puno odmora, udarni ritam se nastavlja, dinamovci za osam dana gostuju u Bačkoj Topoli gdje svoje europske utakmice igra Maccabi iz Tel Aviva.

Navijači Dinama su s nestrpljenjem iščekivali početak europske sezone, a ona je započela kao iz snova. Modri su na Maksimiru, kao i prije sedam godina, uvjerljivo slavili protiv Fenerbahčea (3-1) u prvom kolu Europske lige.

Pokretanje videa...

Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) 01:08
Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Zablistao je Dion Drena Beljo s dva gola, a turskog velikana je u samoj završnici dotukao Monsef Bakrar. Momčad Marija Kovačevića odigrala je sjajnu utakmicu, dominirala je i djelovala razigrano protiv momčadi vrijedne 300 milijuna eura. Nadigrali su ih u svakom pogledu, zasluženo došli do pobjede na otvaranju i 450.000 eura, koliko donosi slavlje u ovom natjecanju. 

Zagreb: Dion Drena Beljo zabio gol za 1:0 protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige
Zagreb: Dion Drena Beljo zabio gol za 1:0 protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Prvo kolo nije kompletirano, ali svejedno, pogledajte tablicu! Ako ste dinamovac, zatitrat će vam srce, 'modri' su prvoplasirani nakon prvog kola! A tko zna, možda ovako ostane i nakon što se odigraju sve utakmice. A, moguće je, i nakon drugog kola.

Nema puno odmora, udarni ritam se nastavlja, dinamovci za osam dana gostuju u Bačkoj Topoli gdje svoje europske utakmice igra Maccabi iz Tel Aviva. 

  • 2. kolo, 2. listopada, 21:00: Maccabi - Dinamo
  • 3. kolo, 23. listopada, 21:00: Malmo - Dinamo
  • 4. kolo, 6. studenog, 18:45: Dinamo - Celta
  • 5. kolo, 27. studenog, 18:45: Lille - Dinamo
  • 6. kolo, 11. prosinca, 18:45: Dinamo - Betis
  • 7. kolo, 22. siječnja, 21:00: Dinamo - FCSB
  • 8. kolo, 29. siječnja, 21:00: Midtjylland - Dinamo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
Dinamo - Fenerbahče 3-1: Sjajna i zaslužena pobjeda 'modrih'! Beljo i Bakrar zabili za tri boda
SLAVLJE DINAMA

Dinamo - Fenerbahče 3-1: Sjajna i zaslužena pobjeda 'modrih'! Beljo i Bakrar zabili za tri boda

Dinamo je do prednosti došao preko Belje, ali se Fener brzo vratio sjajnim golom. "Modri" su opet energično ušli u drugi dio i brzo poveli drugim golom Belje, a Bakrar je stavio točku na i pred kraj susreta
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025