Pogledajte ljestvicu! Dinamo je na čelu Europske lige, evo što ga čeka u sljedećim utakmicama

Navijači Dinama su s nestrpljenjem iščekivali početak europske sezone, a ona je započela kao iz snova. Modri su na Maksimiru, kao i prije sedam godina, uvjerljivo slavili protiv Fenerbahčea (3-1) u prvom kolu Europske lige.

Pokretanje videa... 01:08 Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Zablistao je Dion Drena Beljo s dva gola, a turskog velikana je u samoj završnici dotukao Monsef Bakrar. Momčad Marija Kovačevića odigrala je sjajnu utakmicu, dominirala je i djelovala razigrano protiv momčadi vrijedne 300 milijuna eura. Nadigrali su ih u svakom pogledu, zasluženo došli do pobjede na otvaranju i 450.000 eura, koliko donosi slavlje u ovom natjecanju.

Zagreb: Dion Drena Beljo zabio gol za 1:0 protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Prvo kolo nije kompletirano, ali svejedno, pogledajte tablicu! Ako ste dinamovac, zatitrat će vam srce, 'modri' su prvoplasirani nakon prvog kola! A tko zna, možda ovako ostane i nakon što se odigraju sve utakmice. A, moguće je, i nakon drugog kola.

Nema puno odmora, udarni ritam se nastavlja, dinamovci za osam dana gostuju u Bačkoj Topoli gdje svoje europske utakmice igra Maccabi iz Tel Aviva.

2. kolo, 2. listopada, 21:00: Maccabi - Dinamo

3. kolo, 23. listopada, 21:00: Malmo - Dinamo

4. kolo, 6. studenog, 18:45: Dinamo - Celta

5. kolo, 27. studenog, 18:45: Lille - Dinamo

6. kolo, 11. prosinca, 18:45: Dinamo - Betis

7. kolo, 22. siječnja, 21:00: Dinamo - FCSB

8. kolo, 29. siječnja, 21:00: Midtjylland - Dinamo