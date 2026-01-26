Obavijesti

VIDEO SLAVLJA

Pogledajte ludnicu u svlačionici rukometaša nakon dominacije!

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: EHF/FACEBOOK

Hrvatska je u nedjelju pobijedila Švicarsku, a dobra atmosfera očitovala se na tribinama Malmö Arene koja je vrvjela hrvatskim navijačima. Tu atmosferu rukometaši su prenijeli u svlačionicu i nastavili sa slavljem

Hrvatska je u nedjelju uspjela pobijediti Švicarsku 28-24, ali Island je iznenadio domaće Šveđane i otežao nam put do polufinala. Postoji mogućnost da s dvije pobjede na dva preostala susreta ne prođemo dalje, ali nije to spriječilo hrvatske reprezentativce da proslave novu pobjedu s mnoštvo entuzijazma i sreće. 

Slavlje nakon pobjede počelo je u svlačionici, a glavni akteri bili su dva Mandića, Matej i David. Naš golman nije bio u rosteru za utakmicu, a David je odigrao sjajno u obrani i zabio tri gola. U videu se vidi kako Matej pokazuje na Davida i prema kamermanu govori da je upravo on igrač utakmice. U videu se vidi još izuzetno raspoloženi Luka Cindrić koji je protivničku mrežu tresao jednom.

Službeni igrač utakmice bio je Dominik Kuzmanović koji je imao sedam obrana od 25 upućenih udaraca. Trenutačno smo četvrti u drugoj skupini glavne runde, ali imamo jednak broj bodova (4) kao Island, Slovenija Švedska

Ne ovisimo o sebi u preostale dvije utakmice protiv Slovenije i Mađarske, ali i dalje imamo solidne šanse za prolazak dalje. Ako Švedska i Island pobijede na preostalim susretima, mi smo u tom trokutu u nepovoljnoj poziciji i nećemo izboriti polufinale. Islanđani igraju sa Švicarcima i Slovencima, a Šveđani s Mađarima i Švicarcima.

