Pogledajte mutne trikove kojim su se Marokanci služili u finalu

Neviđene scene događale su se u nedjeljnom finalu afričkog Kupa nacija. Senegalcima je poništen gol u sudačkoj nadoknadi radi diskutabilnog prekršaja, a nakon toga je dosuđen kontroverzni penal za Maroko kojeg nije realizirao Brahim Diaz. Pape Gueye je u produžetku donio Senegalu drugi naslov Kupa nacija.

Foto: Amr Abdallah Dalsh

Iza gola senegalskog golmana Edouarda Mendyja skupljači lopti radili su nerazumljive scene. Susret se igrao na stadionu Moulay Abdellah u glavnom gradu Maroka Rabatu, a skupljači, većinom tinejdžeri, pokušavali su ukrasti ručnik senegalskom golmanu.

Rezervni golman Yehvann Diouf čuvao je reprezentativnom kolegi ručnik koji mu je svako malo trebao zbog jake kiše. U jednom trenutku je čak četiri skupljača nasrnulo na Dioufa da mu ukradu ručnik i onemoguće Mendyju da obriše lice i loptu.

Slične scene događale su se u polufinalnom susretu Nigerije i Maroka. Skupljači lopte i redari uzimali su ručnik u nekoliko navrata golmanu Nigerije Stanleyju Nwabali. U tim pokušajima bili su uspješni, a sve su ispratili Senegalci te odlučili pripomoći svom golmanu u finalu.