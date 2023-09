Pogledajte najbolje 'memeove' na račun Hajduka nakon poraza

Hajduk je 2005. godine zadnji put bio prvak Hrvatske. Dakle, neki navijači splitskog kluba nisu niti rođeni kad se na Poljudu zadnji put slavio naslov prvaka, a danas imaju pravo glasati, polagati vozački ispit... Ukratko, raditi sve što mogu i svi drugi punoljetnici.

U tih 18 godina bilo je nekoliko sezona tijekom kojih je vladala šampionska euforija u Splitu, navijači Hajduka u nekoliko su navrata pomislili: "Ove godine prvenstvo je naše", no to se, na njihovu žalost, do danas nije dogodilo. A hoće li ove sezone, tek ćemo vidjeti...

Hajduk je furiozno ušao u prvenstvo. Rušili su Splićani u derbijima prvo Dinamo pa Rijeku, a potom nastavili niz slavljima protiv Slaven Belupa, Rudeša i Varaždina. No, onda je na Poljud došla Istra te ugasila euforiju.

Poraz od Puljana bio je, očito, samo nagovještaj za ono što bi se moglo dogoditi u Velikoj Gorici dva tjedna kasnije. I za ono što se dogodilo. Hajduk je izgubio na gostovanju kod Gorice 2-1, iako je do 87. minute imao tri boda 'u džepu'. Momčad Ivana Leke pretkraj utakmice povukla se golmanu u krilo, umjesto da traži drugi gol kojim bi riješila utakmicu, što bi vjerojatno radile druge momčadi sa šampionskim afinitetima.

Kako god, vremena za gledati unazad nema. Rijeka i Dinamo na samo su dva boda zaostatka, a 'modri' uz to imaju i utakmicu manje. Ništa nije gotovo, još puno se bodova može osvojiti, ali i prosuti... Kako god, nakon novog 'kiksa' Hajduka na društvenim mrežama pojavili su se novi 'prigodni' memovi, jer navijači opraštaju, ali internet ne.

