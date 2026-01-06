Obavijesti

Pogledajte najbolje sportske fotografije iz 2025. godine

Svijet sporta priredio nam je brojne senzacije u 2025. godini, a Reuters je okupio najbolje fotografije. Od finala Lige prvaka, do Novaka Đokovića i Arine Sabaljenke, upečatljivih trenutaka u 2025. nije nedostajalo
2025 sporting moments in pictures
Američka tenisačica Coco Gauff proslavila je pobjedu nad Sabaljenkom u finalu Ronald Garrosa. | Foto: Lisi Niesner
