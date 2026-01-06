Pogledajte najbolje sportske fotografije iz 2025. godine

Svijet sporta priredio nam je brojne senzacije u 2025. godini, a Reuters je okupio najbolje fotografije. Od finala Lige prvaka, do Novaka Đokovića i Arine Sabaljenke, upečatljivih trenutaka u 2025. nije nedostajalo
Američka tenisačica Coco Gauff proslavila je pobjedu nad Sabaljenkom u finalu Ronald Garrosa.
| Foto: Lisi Niesner
Chelsea je podigao pehar svjetskog prvaka u SAD-u. Kapetanu Reece Jamesu trofej je uručio američki predsjednik Donald Trump.
| Foto: Hannah McKay
Australka Danielle Scott uhvaćena je u spektakularnom kadru tijekom zagrijavanja za Svjetsko prvenstvo u slobodnom skijanju.
| Foto: Claudia Greco
PSG osvojio Ligu prvaka.
| Foto: Kai Pfaffenbach
Slavlje nogometaša Napolija i trenera Antonija Contea nakon osvojene talijanske titule
| Foto: MATTEO CIAMBELLI
21. etapa biciklističke utrke Tour de France.
| Foto: Abdul Saboor
Spektakularni kadrovi Ferrarijeva F1 bolida iz Bahreina.
| Foto: Jakub Porzycki
Haasov Oliver Bearman na Velikoj nagradi Austrije.
| Foto: Leonhard Foeger
Strašna oluja sa Svjetskog klupskog prvenstva.
| Foto: Kai Pfaffenbach
Novak Đoković u borbi s Jannikom Sinnerom na Roland Garrosu.
| Foto: Stephanie Lecocq
Nogometaši Liverpoola odali počast suigraču Diogo Joti, koji je poginuo u prometnoj nesreći.
| Foto: Pedro Nunes
Mohamed Salah slavi titulu s navijačima Liverpoola.
| Foto: Phil Noble
Brutalni kadrovi s UFC borbe.
| Foto: Andrew Boyers
Kadrovi s Moto3 utrke.
| Foto: Agustin Marcarian
Ukrajinka Marta Kostjuk usredotočena na poen.
| Foto: Juan Medina
Engleski navijači okupali se u fontani na Trafalgar trgu.
| Foto: Lee Smith
Rory McIlroy slavi nakon što je osvojio Masters.
| Foto: Brian Snyder
Gol Colea Palmera protiv PSG-a u finalu Svjetskog klupskog prvenstva
| Foto: Amanda Perobelli
Zanimljiva fotka McLarena u Imoli.
| Foto: Jakub Porzycki
Spektakularni prizori Rally Dakara.
| Foto: Hamad I Mohammed
Parada nogometaša PSG-a nakon europske titule.
| Foto: Abdul Saboor
Robot sudjeluje na utrci od 400 metara.
| Foto: Tingshu Wang
Spektakularna obrana golmana Aston Ville protiv Arsenala.
| Foto: Hannah McKay
Finale Europskog kupa u ragbiju.
| Foto: Andrew Boyers
Alayah Pilgrim slavi drugi gol na Europskom prvenstvu.
| Foto: Denis Balibouse
Engleskinje slave svjetsku titulu u ragbiju.
| Foto: Andrew Boyers
Coco Gauff na Australian Openu.
| Foto: Tingshu Wang
Natjecanje u skokovima u vodu.
| Foto: Edgar Su
Arina Sabaljenka nakon što je osvojila US Open
| Foto: Mike Segar