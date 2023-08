Pogledajte najbolje trenutke 6. kola: Lekin džoker, eurogol u Gorici i Petkovićeve majstorije

Iza nas je 6. kolo HNL-a. Hajduk je ostao stopostotan, Dinamo je u derbiju srušio Rijeku, a vidjeli smo i čak tri remija.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Gorica - Slaven Belupo (2-2)

Kolo je otvoreno u Velikoj Gorici, gdje je Gorica remizirala sa Slaven Belupom (2-2). Domaćin je dvaput bio u prednost zahvaljujući Merveilu Ndockytu, no gosti su se dvaput vraćali, prvo preko Arbera Hoxhe, a potom i Benedikta Mioča. Bio je to treći neriješeni rezultat u ovoj sezoni za obje momčadi, koje su na tablici poravnate sa šest bodova.

Hajduk je došao do vrlo važne pobjede na teškom gostovanju! Momčad Ivana Leka slavila je 2-1 u Varaždinu golom Leona Dajakua u 87. minuti. Ranije je Filip Krovinović doveo goste u vodstvo u 29. minuti, Leon Belcar je izjednačio sedam minuta kasnije, no tri boda ipak odlaze u Split.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Varaždin - Hajduk (1-2)

Lokomotiva i Osijek odnose nagradu za najbolju utakmicu kola! Spektakularan je bio dvoboj na Kranjčevićevoj. Gosti su dvaput vodili, domaćin se dvaput vraćao i došao do vrijednog boda. Mijo Caktaš zabio je u 31. na krasnu asistenciju Šime Gržana, kojeg je proigrao Bukvić, a domaćin se vratio u 62. preko Vladana Bubanja. I kad se činilo da će utakmica završiti remijem, 1-1, vidjeli smo dva gola u tri minute. Osijek je u 93. došao u novo vodstvo nakon što je Vedran Jugović pogodio glavom, no Sandro Kulenović spasio je Lokomotivu u 96. i osigurao bod svojoj momčadi.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Lokomotiva - Osijek (2-2)

POGLEDAJTE SAŽETAK: Istra - Rudeš (0-0)

Do prvog boda u prvenstvu napokon je došao - Rudeš! Klub iz zapadnog dijela Zagreba remizirao je bez golova (0-) s Istrom u Puli. A mogli su i do sva tri. Ljubanović je krasno gađao rašlje pa promašio, Lazarov je lansirao 'bombu', a Majkić je obranio. Golman Istre imao je pune ruke posla. Istrijani su proigrali u drugom dijelu prvog poluvremena. Prijetili su Ante Erceg, Matej Vuk i Advan Kadušić, ali rezultat se nije mijenjao. U nastavku je Istra igrala bolje, Rudeš se branio. Izdržao je nalete pa osvojio prvi bod ove sezone.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Dinamo - Rijeka (2-1)

I za kraj kola - derbi. Dinamo je s novim trenerom Sergejom Jakirovićem pobijedio njegovu dojučerašnju momčad, Rijeku. Hrvatski je prvak tresao mrežu već u 6. minuti, no gol Ristovskog poništen je zbog prekršaja Mišića. Ipak, 'modri' u 37. minuti dolazi do vodstva. Marko Bulat pogodio je nakon prekrasne asistencije Brune Petkovića. Novi Dinamov kapetan bio je strijelac drugog gola na utakmici. Petković je bio 'hladan' s bijele točke. Poslao je loptu u jednu, a golmana u drugu stranu. Marco Pašalić je u 87. minuti prekrasnim golom iz slobodnjaka vratio kakvu, takvu neizvjesnost u utakmicu, no promjene rezultata nije bilo.

