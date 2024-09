Pogledajte nemile scene sukoba trenera Istre i ljutitih navijača

Istra ne igra kako bi njezini navijači htjeli, navijačka skupina Demoni sve češće i na neprihvatljive načine ulazi u sukobe s trenerom Paolom Tramezzanijem kojeg su na nekoliko utakmica do sada izvrijeđali. Nova eskalacija dogodila se na otvaranju 8. kola HNL-a u kojem je Istra s desetoricom na terenu izvukla bod kod Šibenika (0-0).

Nakon utakmice pripadnici Demona ponovno su gnjusno vrijeđali trenera pulskog prvoligaša. Izbacilo je to iz takta Tramezzanija koji je ušao s njima u novi verbalni sukob, a morala je intervenirati i policija te smiriti eskalaciju.

Pale su grube i teške riječi, Tramezzani je odjurio do ograde iznerviran vrijeđanjem s tribine i ušao u obračun s navijačima.

- Ljutnja? Prihvaćam da me netko kritizira kao trenera i kaže da sam loš trener, ali ne prihvaćam da me se vrijeđa na osobnoj razini. To je prvi puta u mojoj karijeri da me domaći navijač tako uvrijedio, a i moram reći da sam neugodno iznenađen. Idemo dalje, znat ćemo reagirati, momčad i ja, siguran sam u to - govorio je Tramezzani nakon susreta s Lokomotivom gdje je prvi put doživio uvrede.

