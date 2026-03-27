Pogledajte nestvaran promašaj Kolumbijca od 28 milijuna eura

Igrala se 29. minuta utakmice Hrvatske i Kolumbije u Orlandu kad je cijeli stadion vidio drugu loptu u mreži Dominika Livakovića. Vidio ju je vjerojatno i Luis Suarez (28), koji ju je trebao pospremiti u prazan gol, ali se uspio propisno izblamirati i kandidirati za promašaj godine.

James Rodriguez uposlio je Luisa Diaza na lijevoj strani, on je nesebično dao u sredinu iako je sam mogao završiti akciju. Igraču lisabonskog Sportinga vrijednom 28 milijuna eura nije ostao težak zadatak, ali nekako je uspio promašiti loptu na pet metara od gola. Prošla mu je između nogu, a u nastavku akcije Daniel Munoz pogodio je stativu.

Hrvatska se pukom srećom izvukla u ovoj situaciji, a Suarez, čovjek s 33 gola u 42 ovosezonska nastupa u svim natjecanjima, natjerao silne kolumbijske navijače da se prime za glavu.

Veliki promašaj Luisa Suareza protiv Hrvatske

Kazna za Kolumbiju stigla je do kraja prvog poluvremena, Igor Matanović je u 42. minuti nakon centaršuta Marca Pašalića iz kornera glavom zabio za preokret. Matanoviću, napadaču Freiburga, to je drugi u osmom reprezentativnom nastupu.

Matanovićev gol