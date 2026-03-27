GRACIAS, LUIS

Pogledajte nestvaran promašaj Kolumbijca od 28 milijuna eura

Piše Josip Tolić,
Foto: NOVA TV/screenshot

Luis Suarez uspio je promašiti prazan gol protiv Hrvatske! Igrač od 28 milijuna eura promašio loptu na pet metara. Navijači Kolumbije ostali su u šoku

Igrala se 29. minuta utakmice Hrvatske i Kolumbije u Orlandu kad je cijeli stadion vidio drugu loptu u mreži Dominika Livakovića. Vidio ju je vjerojatno i Luis Suarez (28), koji ju je trebao pospremiti u prazan gol, ali se uspio propisno izblamirati i kandidirati za promašaj godine.

James Rodriguez uposlio je Luisa Diaza na lijevoj strani, on je nesebično dao u sredinu iako je sam mogao završiti akciju. Igraču lisabonskog Sportinga vrijednom 28 milijuna eura nije ostao težak zadatak, ali nekako je uspio promašiti loptu na pet metara od gola. Prošla mu je između nogu, a u nastavku akcije Daniel Munoz pogodio je stativu.

Soccer: International Men's Friendly-Croatia at Colombia
Foto: Travis Register

Hrvatska se pukom srećom izvukla u ovoj situaciji, a Suarez, čovjek s 33 gola u 42 ovosezonska nastupa u svim natjecanjima, natjerao silne kolumbijske navijače da se prime za glavu.

Veliki promašaj Luisa Suareza protiv Hrvatske pogledajte OVDJE.

Kazna za Kolumbiju stigla je do kraja prvog poluvremena, Igor Matanović je u 42. minuti nakon centaršuta Marca Pašalića iz kornera glavom zabio za preokret. Matanoviću, napadaču Freiburga, to je drugi u osmom reprezentativnom nastupu.

Matanovićev gol pogledajte OVDJE.

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom
FOTO: ANA KURNJIKOVA

Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom

Bivšu tenisačicu Anu Kurnjikovu smatraju jednom od najljepših u povijesti toga sporta, a bavila se i modelingom. S pjevačem Enriqueom Iglesiasom dobila je dijete u 45. godini, čime se pohvalila na društvenim mrežama

