Godina 2020. je završila, brojni sjajni eventi i borbe su iza nas, a u novom Armagedon Show Podcastu smo s našim sugovornicima Matejom Truhanom, Sašom Drobcem i vlasnikom FNC-a Draženom Forgačem, pod voditeljskom palicom Mateja Filipčića, napravili presjek godine.

Tko je napravio najbolji nokaut, tko je pak napravio najbolji submission, koja je najbolja borba godine, a koji event je sve ostavio bez teksta, samo su neke od tema o kojima smo razgovarali.

POGLEDAJTE NOVI PODCAST:

Prva kategorija bila je najbolji nokaut, a pobjedu je odnio sjajni Jakob Kosić koji je u prvoj rundi, nakon samo 50 sekundi, nokautirao Rifata Pruševića.

- Teško se odlučiti. Mislim da je Kosić najbolji. Bio je čisti kroše, još na podu ono zakucavanje. Malo brutalno, ali volim brutalno - rekao je Matej Truhan, s njim se složio i Saša Drobac, a Dražen Forgač je pak izabrao Andija Vrtačića koji je spinning fist nokautom završio Bukvića.

Sljedeća kategorija je bila najbolji submission godine, a titula je pripala Marku Ostaneku koji je s rare naked chokedom sredio Bilića.

- Najdraži mi je submission kad je Trušček zadavio Vasu, zadavio ga je giljotinom. Najbolji bi dao Ostaneku jer je drugu borbu za redom pobijedio borca iz istog kluba. I mene je zadavio na taj isti način. Brutalan je davitelj. Brutalan je borac u stojci i na parteru - rekao je Saša Drobac, Truhan se složio s njim, a Forgač je izabrao Francesca Barrija koji je ugušio Jankovića.

- Zahtjevno je to. Treba se puno vježbati. Teško je iz jedne tehnike u drugu prebacivati, to treba biti vrhunski s drillom, ako napravite jednu pogrešku, to je dosta vremena protivniku da to iskoristi - rekao je Truhan o tehnikama na parteru, a Forgač dodao:

- Ako ne izdrillaš to džabe ti IQ, a naravno da će onaj koji je talentiraniji to bolje odraditi. Ali najbitniji je broj treninga. Ostanek je talentiran, ima odličnog trenera i jako puno trenira. Izgubio je volju za sport, ali se vratio preko Armagedona. Meni je drago da sam ga uspio vratiti u sport, već imam nekoliko ponuda za njega.

U kategoriji za najbolju borbu godine titulu su odnijeli Patrik Čelić i Hrvoje Stepić koji su pružili pravi rat, a pobjeda je pripala Čeliću.

- Rekao sam mu da ide na sve ili ništa. I jedan i drugi su bili blizu, ali Patrik je hrvanjem i kontrolom u parteru odnio pobjedu. Pružili su rat za pamćenje. Bila je žestoka borba. Opet je pokazao klasu i odradio fenomenalan meč - rekao je Saša Drobac koji radi kao trener u American Top Teamu.

Truhan je izabrao borbu Milidragovića i Bojkovića, Forgač ih je ishvalio, ali je izabrao Čelića i Stepića.

- Ono što su pričali su i dali. Dali su pravi rat. Od udaračkih izmjena do partera do hrvačkih izmjena. Sve što meč može pružiti. Oni su po meni najrespektabilniji borci u regiji uz Čelića - rekao je Forgy.

U izboru su još bili i Danijel Bažant protiv Nine Škrijelja.

- Govorili smo mu traži borbu uz žicu i da ga ruši. Ne znam kako se iz ovog trokuta izvukao. Nino je pokazao srce. Nije odustao i trudio se. Ja sam mislio da je pobjeda, bila je dodatna runda, ali izgubio je. Dok sam u kutu bio nije mi bilo lako. Dao sam mu dobre upute da pobijedi - rekao je Drobac.

Bažant je jedan od onih koji je ostavio svoj cilj preko Armagedona jer je nedavno potpisao za KSW, a Forgač smatra da to mora biti dovoljna motivacija i za ostale borce.

U posljednjoj kategoriji naši su gosti birali najbolji event, a pobijedilo je polufinale Armagedona. No, FNC 3 je taj koji je progurao cijelu organizaciju, priznali su gosti.

- Dva dana prije smo dobili od Stožera da ne možemo odraditi na Zrću zbog novih mjera oko korona virusa. Taj event je bio veliki poguranac za cijeli FNC. Bio je odlično popraćen. Imali smo meč za titulu gdje je Trušček pobijedio Vasu Bakočevića. Bila je to odlična stvar. Bilo bi mi žao svih tih boraca koji su se pripremali pa da im dva dana ranije kažem da je otkazano. Ponosan sam na sve jer je to bio vrhunski event - kazao je vlasnik FNC-a Forgač.

- Nadao sam se tome eventu na Zrću, bili bi rame uz rame UFC-u, to je čak trebalo biti prije njih i njihove organizacije u Abu Dhabiju. Bili bismo druga organizacija koja ima event na takvoj lokaciji. Odradili smo u Zagrebu usprkos svemu. Imali smo vrhunske borbe, svaka nam čast. S tim eventom smo se pozicionirali na sceni kao borilačka promocija i da se od nas može jako puno očekivati u budućnosti - kazao je Drobac.

Taj event srušio je sve rekorde regionalne MMA scene, prijenos ste mogli pratiti na našem YouTube kanalu, a preko 100.000 ljudi u izravnom prijenosu moglo je uživati u majstorijama boraca.

Ipak, za Forgyja je polufinale Armagedona najbolji event godine.

- Nedavno sam opet gledao, dečki su dali sve od sebe, nema padavičara koji su samo leći i uzetu novce. Sam vrh htijenja, želje i volje za pobjedom. Ponosan sam što smo to napravili i to je najbolja stvar za MMA. Ovo mi je top.

- Izdvojio bih prvo četvrtfinale Armagedona jer sam prvi put komentirao. Jako su me iznenadili ti borci - kazao je Truhan.

- Borci su jedva čekali to. Oni sami znaju da im je to velika prilika. U Hrvatskoj nije bilo evenata i jedva su dočekali da pokažu što znaju. Mislim da su borci pružili fenomenalne mečeve. Pokazali su da su pravi ratnici. Polufinale je za mene najbolje. Borce koje sam ja spremao su se plasirali u finale - rekao je Drobac.

Kako je započela cijela priča s Armagedonom?

- U nekim kategorijama je bilo preko 25 prijava. Mi smo izabrali 32 borca koja su bila najbolja iz cijele regije. Zato su borbe bile toliko dobre. Tko god se prijavio došao je pobijediti i uzeti titulu. Birali smo samo najbolje što možemo dobiti i to je najbolji put. Prve dvije borbe nisu iške za profi score, da tim mladim dečkima ne pokvarimo start ako izgube. Četvrtfinale i polufinale neće ići za profi score, ali svaki taj meč je više nego zaslužio da gleda kao profesionalni. Reflektori, mediji, novinari. To je sve njima veliko iskustvo, a taj poraz im nije uništio karijeru - kazao je Forgač.

Nedavno je osnovana Hrvatska MMA Unija čiji predsjednik je Dražen Forgač, a izbornik MMA reprezentacije će biti Saša Drobac.

- Pokušavamo izboriti MMA u status sporta. Oformiti tijela, sudačke i liječničke komisije, da osiguramo seminare za suce i cutmane. Tu je Saša koji će najviše raditi, on je izbornik i trener. Očekuje nas Europsko prvenstvo u osmom mjesecu u St. Peterburgu. Sad smo u fazi priznavanja statuta naše Unije pa pristupamo svjetskoj organizaciji. Puno ljudi je sudjelovalo u svemu tome. Mirko Filipović je to pokrenuo, iskazao je svoj stav da to moramo voditi mi ljudi koji najviše dajemo, to smo Zelg Galešić, Igor Pokrajac i ja pokrenuli, imamo preko 20 klubova. Mislim da smo na dobrom putu - rekao je Forgač.

- Nisam to očekivao ni razmišljao o tome. Trener sam u klubu, zahvalio bih se Draženu i ljudima koji su stajali iza te odluke. Mislim da rezultati koje sam pokazao kao trener u posljednje tri godine s amaterskom ekipom su vrhunski. Bili smo 2018/2019 najbolji amaterski klub u regiji, imao sam nekoliko prvaka Hrvatske u amaterskom MMA-u. Mlad sam trener i tek krećem, ali ovo je za mene velika stepenica i trenutak da se dokažem u MMA svijetu. Postoje borci koji iskaču i koje sam vidio na našem zadnjem amaterskom turniru MMA lige. Ima vrhunskih boraca, kada se sastavi reprezentacija, kada se skupi ekipa, jedni druge će gurati, jedni i drugi će napredovati. Dokazat ćemo se na svjetskoj i europskoj razini. Veselim se 2021. godini i ovoj poziciji - rekao je Drobac.

Područje Siska, Petrinje i Gline je krajem 2020. godine pogodio potres, a mnogi ljudi su ostali bez krova nad glavom. Navijači su se odmah udružili i pomagali unesrećenima, boksač Alen Babić je dijelio potrepštine, brojni sportaši su poslali svoje donacije, a u sve se uključila i ekipa iz American Top Teama koja je predvođena Forgačem skupila 11.200 dolara.

- Skupili smo 11.200 dolara. Od sutra krećemo u realizaciju projekta. Kupuje se građevinski materijal. Imamo tamo naše sportske prijatelje i Marka Čačića koji zna kojim obiteljima treba. Želimo da taj novac bude iskorišten na najbolji mogući način. Tim ljudima će trebati pomoć na duže razdoblje. Hvala svima koji su se odazvali. Hvala našim prijateljima u Americi. Moramo pomoći kako možemo, ljudima je potrebna pomoć - zaključio je Forgač.