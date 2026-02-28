Pogledajte novi imidž Livaje!

Obavijesti

KAPETAN HAJDUKA

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Livaja je ove sezone odigrao 20 utakmica i zabio šest golova, uz tri asistencije, a u Varaždinu je s novim imidžom kao kapetan poveo momčad

Varaždin je dočekao Hajduk u 24. kolu HNL-a, a pažnju je na sebe privukao Marko Livaja i to novim imidžom. 

Kapetan Hajduka se obrijao i više nema prepoznatljivu bradu na licu. Poveo je Splićane u dvoboj u Baroknom gradu u kojem se Hajduk eventualnom pobjedom može približiti Dinamu na samo dva boda zaostatka. 

Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a
Livaja je ove sezone odigrao 20 utakmica i zabio šest golova, uz tri asistencije. 

