Pogledajte novog Bolta! Tek mu je 18 godina, a već ruši rekorde

Svijet atletike rijetko viđa talent koji zavrjeđuje usporedbu s legendarnim Usainom Boltom, no čini se da je Australija dobila upravo takvog sprintera. Zove se Gout Gout, ima samo 18 godina i njegovi su rezultati toliko zapanjujući da ga mnogi već sada vide kao budućnost kraljice sportova. Rođen u obitelji iz Južnog Sudana, ovaj tinejdžer iz Ipswicha postao je globalni fenomen, a snimke njegovih utrka munjevito se šire internetom.

Njegov uspon nije samo priča, već je potkrijepljen nevjerojatnim brojkama koje pomiču granice onoga što se smatralo mogućim za tako mladog sportaša.

Vrhunac Goutove dosadašnje karijere dogodio se u prosincu 2024. na australskom školskom prvenstvu. Tada je, kao 16-godišnjak, istrčao 200 metara za nevjerojatnih 20,04 sekunde. Tim je rezultatom srušio najstariji australski atletski rekord, onaj Petera Normana postavljen davne 1968. na Olimpijskim igrama u Meksiku. Normanovih 20,06 sekundi stajalo je netaknuto 56 godina, sve dok se nije pojavio Gout.

Foto: R4094 CHAI

No, to nije sve. Vrijeme od 20,04 sekunde ujedno je i najbolje vrijeme koje je ijedan 16-godišnjak u povijesti istrčao na 200 metara. Time je Gout Gout srušio rekord upravo Usaina Bolta, koji je u istoj dobi bio gotovo desetinku sporiji s vremenom 20,13 sekundi. Svoj osobni, ali i australski te oceanijski rekord, Gout je dodatno popravio u lipnju 2025. na mitingu u Ostravi, gdje je istrčao fantastičnih 20,02 sekunde.

Osim na 200 metara, Gout pokazuje nevjerojatan potencijal i u najkraćoj sprinterskoj disciplini. Njegov osobni rekord na 100 metara iznosi 10,00 sekundi iz Brisbanea u veljači 2026., a u travnju 2025. na nacionalnom prvenstvu u Perthu čak je dva puta zabilježio vrijeme od 9,99 sekundi, dok je na 200 metara slavio s nestvarnih 19,84 sekunde, no rezultati nisu priznati zbog nedozvoljene jačine vjetra u leđa.

Zbog visine, dugog koraka i nevjerojatne lakoće trčanja, usporedbe s najvećim sprinterom svih vremena postale su svakodnevica. Čak je i sam Bolt reagirao na Goutove uspjehe. Nakon što je Australac srušio njegov dobni rekord, Bolt je na društvenim mrežama objavio fotografiju uz komentar: "Izgleda kao mlađa verzija mene".

Gout priznaje sličnosti, ali želi izgraditi vlastito ime.

​- Vidim to. Dužina koraka mi je prilično velika, koljena su mi visoko podignuta i općenito sam visok dok trčim. Ali ja sam samo ja i pokušavam biti Gout Gout. Iako ponekad izgledam kao on, gradim vlastito ime i mislim da sam u tome dosad bio prilično uspješan - izjavio je Gout. Njegov talent nije promaknuo ni sponzorima, pa je već u listopadu 2024. potpisao profesionalni ugovor s Adidasom.