Pogledajte opasan start na igraču Dinama, hajdukovcu žuti. Bruno Marić: Nedvojben crveni

Stoper Hajduka Ron Raci je u 61. minuti, kad se već nebo potpuno otvorilo nad Poljudom i nakon što je Hajduk zabio za preokret protiv Dinama, uletio prilično opasno pod noge veznjaku Dinama Lukasu Kačavendi. Sudac Igor Pajač za to mu je pokazao žuti karton.

Pa ipak, Bruno Marić, bivši sudac HNL-a, nekadašnji predsjednik sudačke komisije i kontrolor suđenja, smatra da je tu arbitar iz Zeline grubo pogriješio. A radilo se o situaciji koja je mogla bitno utjecati na rezultat s obzirom na to da je do kraja ostalo najmanje pola sata igre.

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"Način na koji je Raci ušao u taj duel imao je sve elemente ozbiljnog prekršaja koji ugrožava sigurnost suparnika. Bio je to start bez potrebne kontrole nad vlastitim tijelom, koje je zbog siline i načina ulaska u duel praktički postalo oružje. Brzina ulaska u duel, mjesto kontakta, otvoreni đon, obje noge uključene u start i, iznad svega, ugrožavanje sigurnosti suparničkog igrača, sve su to argumenti koji, po mojoj procjeni, nedvojbeno upućuju na crveni karton. Raci je morao biti isključen", objasnio je Marić za Sportske novosti.

"A kada glavni sudac takav prekršaj ne sankcionira isključenjem, VAR mora reagirati ako dostupne snimke potvrđuju jasnu i očitu pogrešku. Jedino što ostavlja prostor za drukčiji zaključak jest mogućnost da su VAR suci raspolagali snimkom iz nekog drugog kuta, koji nije prikazan u televizijskom prijenosu niti na javno dostupnim snimkama, a koji bitno mijenja procjenu situacije", dodao je.

Je li Raci zaslužio crveni karton za start na Kačavendi? DA 46 glas/ova

NE 26 glas/ova

U VAR sobi sjedili su Riječanin Ivan Bebek i Đakovčanin Goran Pataki. Prijepora je bilo i oko situacije iz 33. minute kad je Marin Šotiček odnio loptu ispred Dinamova golmana Dominika Kotarskog dok je ovaj krenuo ispucavati loptu, no lopta je u međuvremenu pala na pod. Pajač je sudio faul za Dinamo.

"Rekao bih da je riječ o samoj abecedi suđenja! Naime, vratara nije dopušteno ometati dok iz ruku izbacuje loptu kako bi je nogom uputio u igru. Prema Pravilima nogometne igre, cijeli taj postupak smatra se jednom radnjom, odnosno jedinstvenim pokretom vratara. Ako suparnički igrač pokuša omesti vratara tijekom tog postupka, sudac mora dosuditi slobodni udarac", smatra Marić.