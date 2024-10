Pogledajte performans Ronalda u Glasgowu: 'Sudac, ti si sr...e!'

Hrvatska je remizirala na gostovanju kod Portugala (3-3), a imao je priliku Portugal odvojiti se na vrhu grupe u Ligi nacija. No, nisu to napravili jer su i oni remizirali, a bilo je to na gostovanju kod Škotske (0-0).

Foto: Lee Smith

Dominirali su izabranici Roberta Martineza, ali lopta nije htjela u mrežu. Prošlo je i 90 minuta, sudac je pokazao još četiri minute nadoknade, a nakon što je to prošlo, trebali su Portugalci imati korner, međutim sudac Lawrence Visser iz Belgije dosudio je kraj.

'Poludio' je na to Cristiano Ronaldo (39) i nakon toga pokazao glumačke sposobnosti. Pokazao je prema sucu i rekao mu da je 'sr*nje', a onda je imao pravu malu monodramu. Prema sucu je 'bacao' razne gestikulacije, pljeskao mu, čudio se i ispitivao četvrtog suca o čemu se radi.

Nastavio je s pantomimom sve dok nije otišao u svlačionicu, a frustraciji nije bilo kraja. Zna iskusni CR da su Portugalci imali veliku priliku odvojiti se na prvom mjestu, ali nisu to napravili pa će vrlo vjerojatno, ako se sve odvije očekivano, u posljednjem kolu na Poljudu protiv Hrvatske odlučivati o tome tko će s prvog mjesta ići u četvrtfinale.