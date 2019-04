Olmo: Ma Petko je top! Škorić: Nismo se bojali, iznenadili smo

Dinamo je u polufinalu Kupa slavio 2-0 protiv Osijeka na Maksimiru, golove su zabili Olmo i Šunjić.

Tom pobjedom momčad Nenada Bjelice plasirala se u finale Kupa koje se igra u Puli.

POGLEDAJTE REAKCIJE UŽIVO

Dinamo je prvi finalist Hrvatskog kupa! Poslušajte što kažu igrači nakon pobjede "modrih" nad Osijekom 2-0 na kišnom Maksimiru Reporter: Josip Tolić Objavljuje 24sata Sport u Utorak, 23. travnja 2019.

- Petko je top igrač, on to zna raditi i ovo nije prvi put da je to pokazao, sigurno nije ni zadnji - rekao je Dani Olmo pa nastavio:

- Prošli smo u finale, idemo dalje. Naravno da smo na putu dvostruke krune, to je naš cilj, imamo još par utakmica u ligi pa finale, bit će još vremena za misliti. Možda je bilo malo posjetitelja, no kiša je padala, ali očekujemo malo više ljudi jer uvijek je lijepo kad igraš na punom Maksimiru.

- Ne znam što bih rekao, bila je malo čudna utakmica. Nisu bile neke šanse da kažemo da je bilo zanimljivo, ali bitno je da smo pobijedili prošli u finale, sad to što je bila ovakva utakmica ne znam što bih vam rekao. Sve je super, ništa me već ne boli. Sve je okej - rekao je Izet Hajrović, koji se nedavno vratio od ozljede.

Oglasio se onda prvi strijelac lige Mirko Marić:

- Kad igraš protiv ekipe poput Dinama, oni svaku grešku koriste, to je to okrećemo se prvenstvu. U prvom poluvremenu se ostvarilo, dosta dobro smo držali loptu.

Pa kapetan Osijeka Škorić:

- Odigrali smo dobru utakmicu, šteta zbog tog naivnog gola, no teško je nešto napraviti kad oni stanu u blok. Možda smo ih malo i iznenadili, inače nas naigraju, no ovaj put se nismo bojali. Probali smo igrati, ali za nešto više treba još puno rada. Bitna nam je Europa i dalje, nadam se da će nam ova utakmica biti vodilja - rekao je pa nastavio:

- Dinamo je ispred svih, to bodovi pokazuju. Trenutno je zaista toliko dominantan. Uz puno rada i pokoje pojačanje možda možemo sljedeće sezone nešto napraviti.

- Imali smo svoje šanse ali ih nismo realizirali, eto na kraju nismo uspjeli. Nisu imali nešto previše šanse, pokazali smo danas da se može igrat protiv njih - rekao je golman Malenica.

Oglasio se onda i briljantni Petković:

- To je još jedna od onih situacija koje sam čak prije možda trebao završiti udarcem. Napravio sam jako dobar potez, Dani je vikao da utrčava, i automatski sam dodao. Tu smo poveli, Osijek je od tog trenutka preuzeo inicijativu, imali su puno igrača nisko, držali posjed jako dobro. Kasnije smo se konsolidirali i ostavili im jako malo mjesta, nisu nam kreirali nikakve prilike, mislim da smo mirno priveli sve kraju. Da kažem da smo ih dobili u drugoj brzini to bi bilo podcjenjivanje pprotivnika koji je danas igrao jako dobru utakmicu. Ipak, mi smo kvalitetnija momčad - rekao je pa prokomentirao mali broj navijača:

- Nisam ja tu da brojim ljude, ja sam čuo pjesmu sa Sjevera. Da želimo veći broj, želimo, ali treba se zahvaliti ljudima što su došli. Hvala onima koji su tu, onima koji nisu ne zamjeram