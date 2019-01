Duvnjak: Ostvarili smo cilj, ali taj Brazil. Uh, baš nam je žao

Kauboji nisu ništa prepustili slučaju, sjajnom igrom protiv Francuske 23-20 su osigurali toliko željene kvalifikacije za Olimpijske igre.

Raspoloženje se bitno podiglo nakon nesretnog poraza od Njemačke, a utakmica za peto mjesto protiv Šveđana će biti kao revijalna.

- Vidjeli smo se u borbi za medalju, ali dogodilo se jedno loše poluvrijeme koje nas je toga koštalo. Ponosan sam na dečke, pokazali su karakter i mentalnu snagu. Uspjeli smo se izvući nakon poraza od Njemačke i Brazila i ovako sjajno odigrali - rekao je Igor Karačić nakon velike pobjede nad Francuskom.

Žali Igor za porazom od Brazila, a žalimo i ti. No baš nam se tada se dogodio jako loš dan, što su Brazilci su to suvereno kaznili.

- Svi smo se pitali zašto smo tako loše odigrali protiv Brazila. Nismo imali odgovor na njihovu duboku obranu, imali smo velike greške nakon čega su stvorili veliku razliku. Ne znam odakle su danas svi momci izvlačili snagu, već smo u 10. minuti padali s nogu.

U utakmici protiv Njemačke suci su dosta puta pogriješili u korist domaćina, ali Karačić se nada da im to nije bila namjera...

- Nikad ne komentiram suđenje, ako je to bila greška sudaca nakon što su mi sudili korake kad sam zabio gol protiv Njemačke. Oni su tako dosudili, nadam se da je to bila jedna obična pogreška - završio je Karačić.

Domagoj Duvnjak bio je sjajan protiv Francuza, razigravao je i zabijao. Unatoč velikoj iscrpljenosti, Dule je još jednom kapetanski odigrao

- Nije bilo lako nakon dva poraza, ali pokazali smo karakter i zasluženo osvojili treće mjesto. Ostvarili smo naš glavni cilj, ali ostaje žal za tim porazom od Brazila.

- Nije danas bilo nimalo lagano, sjajna obrana, fantastični Šego su nam osigurali veliku pobjedu. Odlična obrana je ključ svega, a to dokazuje i mali broj primljenih golova od Njemačke, Španjolske i Francuske. Ulog je danas bio velik, svaki sportaš sanja Olimpijske igre i želimo ići u Tokio - kaže kapetan Duvnjak.

Marin Šego je i u današnjoj utakmici zaključao svoj gol. Bio je perfektan, živcirao Francuze, a na kraju zaslužio i nagradu za igrača utakmice

- Nije bilo lako, kad je Brazil dobio znali smo da ovisimo sami o sebi. Ali smo sve od sebe, što se na kraju isplatilo. Odigrali smo danas sjajnu utakmicu, nećemo se vraćati na one neugodne poraze od Njemačke i Brazila. Obrana je bila sjajna, dokazali smo da smo odlična klapa. Ovo je bio odličan turnir i za mene i za cijelu ekipu. No žao nam je zbog polufinala, ali nema plakanja, idemo dalje - kaže Marin Šego, no napominje da velike zasluge za njegove intervencije ima sjajna obrana koja je odlično funkcionirala cijelu utakmicu.

Hrvatska sada može slaviti, a u subotu nas očekuje revijalna utakmica za peto mjesto, gdje će nam protivnik najvjerojatnije biti Švedska koja prvo mora odraditi dvoj dvoboj protiv Danske.

Tema: Svjetsko rukometno prvenstvo 2019. u Danskoj i Njemačkoj