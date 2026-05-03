Pogledajte rani šok za Hajduk i ekspresan odgovor na Poljudu

Piše Josip Tolić,
Foto: MAXSport/screenshot

Bratski okršaj na Poljudu: Hajduk preokretom do pobjede 3-1 protiv Varaždina! Autogol Lesjaka i preciznost Pukštasa razveselili domaće navijače

Toni Silić protiv Josipa Silića, brat protiv brata prvi put u golmanskim ulogama u povijesti HNL-a u srazu Hajduka protiv Varaždina na Poljudu ovu nedjelju. I problemi za domaćeg Silića koji je morao prvi po loptu u mrežu u 21. minuti.

Matej Vuk lijepom je dubinskom loptom pronašao Aleksu Latkovića, Crnogorac zaobilazi golmana Hajduka i zabija u praznu mrežu za muk na Poljudu. Ipak, samo šest minuta poslije stigao je odgovor, i to autogolom nakon oštre lopte Nike Sigura koju je u svoju mrežu skrenuo Sven Lesjak.

Hajduk je do kraja prvog poluvremena nastavio pritiskati, a nagrada je stigla doslovno u zadnjoj akciji prije odmora. Dario Marešić ubacio je za Rokasa Pukštasa, a litavski Amerikanac milimetarski je precizan s utrčavanjem i glavom zabija za 2-1. Nakon pregleda snimke VAR je utvrdio kako zaleđa nije bilo.

Marko Livaja se, pak, triput našao u zaleđu, ali ne i Bamba Sanyang koji je u 96. minuti zabio za konačnih 3-1, upravo na dodavanje Livaje.

