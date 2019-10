'Sretni smo što smo opet na Poljudu nakon toliko godina'

Nakon dva dana priprema u Omišu, hrvatska nogometna reprezentacija preselila je u Split gdje će danas odraditi posljednji trening i press konferenciju pred utakmicu protiv Mađara.

Prethodni dani služili su za uigravanje i formiranje postave za sutrašnje protivnike, a tko će na kraju igrati, saznat ćemo sutra prije utakmice.

Zlatko Dalić i Luka Modrić pojavit će se u 20 sati pred novinarima u press salonu na Poljudu gdje će podijeliti svoje reakcije uoči utakmice, a konferenciju možete pratiti uživo na našem portalu.

Nakon pressice, 'vatreni' će odraditi i posljednji trening prije velike utakmice protiv Mađarske na Poljudu.

Posljednji put je Hrvatska na Poljudu igrala protiv Italije 2015. godine, ali tada pred praznim tribinama. No tada se na poljudskom travnjaku pojavila svastika zbog čega je HNS zaradio velike kazne od Uefe. Upravo zbog toga, mjere sigurnosti su rigorozne za susret protiv Mađara...

- Najbitnije da mi sutra pobijedimo i da odigramo dobru utakmicu pred našom publikom, nevažno je tko će zabiti gol. Sretni smo što smo na Poljudu nakon dugo vremena. Najviše pamtim onu utakmicu protiv Gruzije kada smo pobijedili u kvalifikacijama za Euro. Publika nas je nosila do pobjede. Iz negativnog rezultata smo došli do pobjede. Sutra očekuje odličnu atmosferu. Ako se budemo mučili, da nas oni vode do pobjede - rekao je Modrić.

- Hvala mađarskom izborniku što je navijao za nas na SP-u. Kao i što je dolazila podrška iz cijelog svijeta, osim iz Francuske. Drago mi je čuti to.

- Najvažnije će biti kako ćemo mi ući u utakmicu. Protiv Azerbajdžana i Walesa smo bili puno bolja ekipa od suparnika. Mađari su u Mađarskoj pokazali kvalitetu, i ako nisi na 100 posto da te mogu iznenaditi. Oni su nas pobijedili i pokazali da imaju kvalitetu i da nam mogu nauditi. Morat ćemo biti na nivou i odigrati veliku utakmicu. Pobjeda nam je imperativ kako bi u završnicu ušli mirnije. Očekujem veliku utakmicu, jako dobro smo radili zadnjih nekoliko dana.

- Nema nikakvog pritiska. Naprotiv, očekujem fenomenalnu atmosferu kao i protiv Gruzije, nije nas dugo bilo. Nadamo se da će nas publika bodriti cijelu utakmicu - dodao je hrvatski kapetan...

- Ljestvica pokazuje da mi je teško reći protiv koga je bilo najteže igrati. Svaka je bila teška i ne bi htio nikoga izdvajati.

- Ivan i ja smo razgovarali. Ali ne bi rekao o čemu smo pričali. Najvažnije je da je on opet ovdje. Idemo svi naprijed prema svom cilju. Čuo sam se s Mandžom i Srnom, i sigurno da ćemo se čuti uoči sutrašnje utakmice.

- Nakon Azerbajdžana sam ozlijedio aduktor, ali sada sam se vratio u puni pogon. Sve se bolje osjećam i trebaju mi samo minute da se vratim na svoj nivo - zaključio je Modrić.

- Mi respektiramo našeg protivnika i naš respekt je maksimalan bez obzira koga oni imaju u sastavu. Bitan je naš odnos, naša ekipa. Moramo dati sve od sebe, makar oni bili kompletni ili bez igrača - započeo je svoj dio presice izbornik Zlatko Dalić...

- Ja toliko vjerujem igračima i ekipi. Želimo napraviti pravi rezultat i sačuvati ovu atmosferu

