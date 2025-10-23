Pogledajte Salahov potez koji je razbjesnio navijače Liverpoola: 'Sebičan je, sve želi postići sam'

Uvjerljiva pobjeda Liverpoola od 5-1 protiv Eintrachta iz Frankfurta u Ligi prvaka trebala je biti večer za slavlje i povratak samopouzdanja nakon niza loših rezultata. Ipak, jedan trenutak u završnici utakmice bacio je sjenu na trijumf i izazvao lavinu kritika na račun klupske ikone, Mohameda Salaha (33).

Trenutak koji je zasjenio uvjerljivu pobjedu

Igrala se sudačka nadoknada kada je Mohamed Salah, koji je u igru ušao u 74. minuti umjesto Huga Ekitikea, primio loptu i sjurio se prema golu njemačke momčadi. Pored njega, u savršenoj poziciji za postizanje pogotka, nalazio se Florian Wirtz, drugo najskuplje pojačanje u povijesti kluba.

Umjesto očekivane asistencije koja bi mladom Nijemcu omogućila da postigne svoj toliko željeni prvijenac u crvenom dresu, Salah se odlučio na udarac iz iznimno teškog kuta. Lopta je otišla daleko od gola, a na Wirtzovom licu mogla se vidjeti jasna frustracija. Egipćanin je ignorirao suigrača u idealnoj poziciji, a taj je potez razbjesnio mnoge navijače.

Foto: Arenasport/Screenshot

Skupocjeno pojačanje još uvijek čeka na prvijenac

Florian Wirtz stigao je na Anfield u lipnju 2025. godine iz Bayer Leverkusena u rekordnom transferu vrijednom oko 135 milijuna eura. Unatoč golemim očekivanjima, početak sezone za njega je bio težak, a pritisak je rastao iz utakmice u utakmicu jer se još uvijek nije upisao u strijelce.

Upravo je protiv Eintrachta odigrao sjajnu utakmicu, upisavši dvije asistencije, čime je pokazao svoju klasu. Gol bi bio kruna njegove najbolje predstave za klub i ogroman poticaj za samopouzdanje. Salahova odluka da mu uskrati tu priliku protumačena je kao manjak timskog duha i sebičnost koja šteti momčadi.

Navijači bijesni: 'Dosta je njegove sebičnosti!'

Društvene mreže su se ubrzo užarile. Navijači nisu štedjeli kritike na račun Salaha, nazivajući njegovo ponašanje "sebičnim" i "pohlepnim".

"To bi bio Wirtzov prvi gol da Salah nije bio toliko sebičan. Nevjerojatno loša odluka, pogotovo kad se zna koliko Wirtzu treba taj pogodak", napisao je jedan navijač. Drugi su se nadovezali, ističući da ovo nije prvi takav slučaj: "Napravio je sličnu stvar i protiv Manchester Uniteda, kada su Wirtz i Isak bili u čistim prilikama, ali je on htio sam postići gol."

Foto: David Klein/REUTERS

Mnogi su otišli i korak dalje, pozivajući trenera Arnea Slota da Salaha ostavi na klupi u sljedećoj prvenstvenoj utakmici protiv Brentforda. "Salah mora biti izostavljen. Rasipan je, očajan i sebičan", glasio je jedan od komentara.

Pad forme 'egipatskog kralja'?

Ovaj incident dolazi u vrijeme kada se Salah bori s formom. Nakon nevjerojatne sezone 2024./25., u kojoj je postigao 34 gola uz 23 asistencije i bio proglašen najboljim igračem Premier lige, ove sezone bilježi znatno skromnije brojke, svega tri gola i tri asistencije u 12 nastupa. Moguće je da ga upravo očajnička želja za prekidom golgeterskog posta tjera na sebične odluke na terenu.

Iako je Liverpool prekinuo crni niz od četiri uzastopna poraza, fokus javnosti prebacio se na narušene odnose u svlačionici. Pred trenerom Arneom Slotom sada je teška odluka, kako riješiti situaciju s prvom zvijezdom momčadi čije ponašanje izaziva nezadovoljstvo i navijača i, očito, suigrača.