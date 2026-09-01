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Foto: Robert Matić/HNK Hajduk
RAME UZ RAME S BELJOM PLUS+

Pogledajte Šegine nestvarne brojke; Vujović: Od srca mu želim da obori moj rekord...

Piše Tomislav Gabelić,

I Zoran Vulić za 24sata hvali Michelea Šegu, pa kaže: Neka on i Vujović ostanu upamćeni kao velikani, svatko u svoje vrijeme

Michele Šego (26) zabija kao na traci, od svih hrvatskih ofenzivaca na početku sezone upravo je Hajdukov, uz Diona Drenu Belju iz Dinama, najefikasniji. I, što je najzanimljivije, Šego uopće nije klasičan napadač. Unatoč tome, u 13 utakmica zabio je čak osam golova i nema sumnje da će, ako ovako nastavi, preskočiti prošlosezonski učinak od 13 golova u 36 nastupa. 

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