Pogledajte Šegine nestvarne brojke; Vujović: Od srca mu želim da obori moj rekord...

Michele Šego (26) zabija kao na traci, od svih hrvatskih ofenzivaca na početku sezone upravo je Hajdukov, uz Diona Drenu Belju iz Dinama, najefikasniji. I, što je najzanimljivije, Šego uopće nije klasičan napadač. Unatoč tome, u 13 utakmica zabio je čak osam golova i nema sumnje da će, ako ovako nastavi, preskočiti prošlosezonski učinak od 13 golova u 36 nastupa.