Pogledajte semafor: Relikvija iz starih Jazina za neke u Zadru je bezvrijedna, najobičnije smeće

Taj semafor nije običan semafor. Znaš, kad zagusti a Zadar je u napadu, onda ima tipka što ju stisneš pa vrijeme kuca sporije. A kad se branimo, onda ako treba malo žuri. Je... ga, moraš se nekako snać'. Inače kako bi pobijedio sve te Reale ili Žalgiris sa Sabonisom. Pa ako te ovi skuže, onda pustiš vrijeme neka ide kako ide i pomoliš se bogu, objašnjavao nam je jednom poluozbiljno čovjek što je godinama radio za zapisničkim stolom u legendarnim Jazinama. Nikad nismo saznali je li govorio istinu, ali činjenica je da se veliki Real Madrid znao potužiti da mu napad ne traje tada dopuštenih 30 sekundi. Ali - ajde ti to dokaži!

Odavno, međutim, KK Zadar ne igra u starim Jazinama i godinama se potuca po dnu nekakve regionalne božesačuvaj lige. Nije to do 'čarobnog' semafora, jednostavno - klub je pokraden, opljačkan do razine da su evo, u najnovije vrijeme, plaćali noćenja igračima u hotelu, a da se igrači kunu kako u životu u tom hotelu nisu ni bili. Ili su jednostavno u to vrijeme bili na pripremama. Skoro pola milijuna kuna je tako otišlo u vjetar. U finalu doigravanja bilo je utakmica da niti 60 koševa nisu uspjeli zabiti Ciboni i kako god okreneš - Zadar više nije, niti će ikad biti što je bio.

Da je tome tako svjedoči i slučajna crtica objavljena baš na facebook stranici KK Zadra. Mulci iz škole košarke čistili su ovih dana staru dvoranu Jazine i netko im je očito rekao da skupa sa svim smećem kod kontejnera bace i legendarni semafor iz dvorane. Da, onaj semafor koji je pokazao da je Real pao u Jazinama ili da je Zadar te 1986. tukao ne samo Cibonu, nego i Žalgiris sa Sabonisom, Kurtinaitisom, Homičusom i Jovaišom 82-78, a na klupi im je sjedio Vladas Garastas. Priča je to bez riječi, u jednoj slici, o propasti nekoć velikoga kluba. I nije samo semafor pored kontejnera. Tamo je i nekakav obruč na koji je, lako moguće, zakucavao i Emilio Kovačić protiv CSKA 1998. kad ih je Zadar pobijedio 82-79. Tko zna što li je sve u tim kontejnerima. Tamo je more uspomena.

U cijelom svijetu klubovi, pogotovo stari i važni klubovi s puno navijača kao KK Zadar, prodaju komadić parketa ili busen trave sa stadiona ako sele. Prodaju i stolice, mreže... Time se između ostalog financira klub i čuvaju neke vrijednosti. Ali ne i u Zadru.

Kako stvari stoje, ako je suditi po reakcijama na klupskoj Facebook stranici, legendarni semafor s tipkom 'fast forward - rewind" neće ipak završiti u smeću. Čini se - zahvaljujući navijačima. Netko je u komentarima napisao da se ne brinu, da ga je već uzeo i da će biti smješten u Muzeju zadarske košarke. I provjerili smo, netko ga je zbilja već odnio. I taj isti će vjerojatno već noćas staviti kipu Kreše Ćosića povez oko očiju. Da ne vidi ni Jazine, ni semafor ni ono što je ostalo od kluba kojeg je volio.

Ukratko - nije nas mogao pobijediti Dražen ili Sabonis, ali pobijedili smo, evo, sami sebe. Trideset razlike.

