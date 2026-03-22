Pogledajte simultanku Petra Muse! Riješio je teksaški derbi

Hrvatski reprezentativni napadač Petar Musa odigrao je sjajnu utakmicu u pobjedi Dallasa nad Houstonom u teksaškom derbiju 4-3. Prvo je isforsirao autogol Erika Sviatchenka za 3-3 u 54., a onda i donio pobjednički gol u 86. minuti. Musa je zabio šest golova u sezoni, više ima jedino Sam Surridge iz Nasvhillea (sedam).

Bivši napadač Hrvatskog dragovoljca, Zagreba i zaprešićkog Intera, koji je u Ameriku stigao preko praške Salvije, Viktorije Žižkov, Slovana iz Libereca, Union Berlina, Boaviste i Benfice, nalazi se na popisu izbornika Zlatka Dalića za predstojeću reprezentativnu akciju i prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila. Trenutačno vrijedi sedam milijuna eura.

Dallas je nakon pet utakmica nove sezone američke nogometne profesionalne lige na 11. mjestu ukupno, osmom u Zapadnoj konferenciji s osam bodova iz pet utakmica. Ovim je trijumfom prekinuo niz od tri utakmice bez pobjede.