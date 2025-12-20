Ove godine se obilježava 1100. obljetnica Hrvatskog kraljevstva, a kralj Tomislav je bio prvi vladar. Glazbena kulisa uz transparent bila je Thompsonova pjesma Kralj Tomislav
O KRALJU TOMISLAVU
Pogledajte sjajnu koreografiju Boysa: In principio erat regnum
Dinamo je pobjedom protiv Lokomotive (2-0) osigurao vodeću poziciju na kraju prvog dijela sezone, a uoči utakmice protiv gradskog rivala Bad Blue Boysi su oduševili koreografijom.
Naime, Boysi su na početku utakmice razvili transparent na sjevernoj tribini na kojem je prikazan kralj Tomislav s hrvatskim štitom. Uz njega je razvijen i natpis na latinski:
"In principio erat regnum", što znači "U početku bijaše kraljevstvo".
Ove godine se obilježava 1100. obljetnica Hrvatskog kraljevstva, a kralj Tomislav je bio prvi vladar. Glazbena kulisa uz transparent bila je Thompsonova pjesma Kralj Tomislav.
