POGLEDAJTE STATISTIKU Livaju muče penali, treba li ih pucati?

Prvi je put u petoj utakmici sezone zaigrao od prve minute za Hajduk pa u zadnjoj promašio penal za potencijalni bod. Ogroman pritisak rezultata, a možda i proteklih burnih nekoliko tjedana suradnje s Gonzalom Garcijom, neizvjesnost oko produljenja ugovora, kao i dobra priprema golmana Varaždina Josipa Silića, koji ga je proučavao, kumovali su obrani za potvrdu pobjede domaćih 2-1.

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Mnogi su navijači zazivali da ga Garcia stavi u početnih 11, kako donosi prevagu, no Marko Livaja (32) je promašio udarac s bijele točke. Ono što mu je nekad bio forte, u zadnje je vrijeme, čini se, postao i teret. Promašio je, naime, drugi put zaredom u HNL-u, prije Silića u pretposljednjem kolu prošle sezone obranio mu je i golman Lokomotive Luka Savatović.

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Učinak Hajdukove ikone pao je tako na 37/45 u karijeri, odnosno 82,2 posto. Od zadnjih 12 penala koje je pucao za Hajduk promašio je gotovo polovicu, čak pet. A do dolaska u Split na klupskom planu nije imao nijedan promašaj, u AEK-u je pogađao tri od tri.

Statistika Livajinih penala

Foto: Sofascore za 24sata

Livajini promašaji izravno su se prelili i na Hajdukove rezultate. Naime, u zadnje četiri utakmice u kojima nije zabio najstrožu kaznu, "bili" nisu pobijedili (tri poraza i remi). A već u prvom prvenstvenom kolu nastavio je niz domaćih sezona u kojima je promašio barem po jedan penal, sad ih ima pet zaredom. Treba li ih i dalje izvoditi?