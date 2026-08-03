Obavijesti

Sport

Komentari 0
ANKETA

POGLEDAJTE STATISTIKU Livaju muče penali, treba li ih pucati?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 6 min
POGLEDAJTE STATISTIKU Livaju muče penali, treba li ih pucati?
8
Foto: Igor Šoban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Livaja opet šokirao: promašio penal za Hajduk i potopio nadu za bod, a navijači sad pitaju treba li i dalje pucati

Admiral

Prvi je put u petoj utakmici sezone zaigrao od prve minute za Hajduk pa u zadnjoj promašio penal za potencijalni bod. Ogroman pritisak rezultata, a možda i proteklih burnih nekoliko tjedana suradnje s Gonzalom Garcijom, neizvjesnost oko produljenja ugovora, kao i dobra priprema golmana Varaždina Josipa Silića, koji ga je proučavao, kumovali su obrani za potvrdu pobjede domaćih 2-1.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
96
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Mnogi su navijači zazivali da ga Garcia stavi u početnih 11, kako donosi prevagu, no Marko Livaja (32) je promašio udarac s bijele točke. Ono što mu je nekad bio forte, u zadnje je vrijeme, čini se, postao i teret. Promašio je, naime, drugi put zaredom u HNL-u, prije Silića u pretposljednjem kolu prošle sezone obranio mu je i golman Lokomotive Luka Savatović.

POGLEDAJTE VIDEO:

Hoće li Garcia izdržati do Gospe?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Učinak Hajdukove ikone pao je tako na 37/45 u karijeri, odnosno 82,2 posto. Od zadnjih 12 penala koje je pucao za Hajduk promašio je gotovo polovicu, čak pet. A do dolaska u Split na klupskom planu nije imao nijedan promašaj, u AEK-u je pogađao tri od tri. 

Statistika Livajinih penala

Foto: Sofascore za 24sata

Livajini promašaji izravno su se prelili i na Hajdukove rezultate. Naime, u zadnje četiri utakmice u kojima nije zabio najstrožu kaznu, "bili" nisu pobijedili (tri poraza i remi). A već u prvom prvenstvenom kolu nastavio je niz domaćih sezona u kojima je promašio barem po jedan penal, sad ih ima pet zaredom. Treba li ih i dalje izvoditi?

Treba li Livaja i dalje izvoditi penale u Hajduku?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Senzacija SP-a doputovala na potpis ugovora, dočekalo ga mnoštvo navijača
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Senzacija SP-a doputovala na potpis ugovora, dočekalo ga mnoštvo navijača

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Valentina Miletić se nakon godišnjeg vratila starom poslu: Spremno dočekala novu sezonu
POPULARNA VODITELJICA

FOTO Valentina Miletić se nakon godišnjeg vratila starom poslu: Spremno dočekala novu sezonu

Valentina Miletić nakon uživanja na godišnjem odmoru ponovno se primila posla. Omiljena voditeljica vratila se na MaxSport i prati HNL
VIDEO Varaždin - Hajduk 2-1: Vatreno krštenje za Splićane! Livaja promašio penal za remi
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Varaždin - Hajduk 2-1: Vatreno krštenje za Splićane! Livaja promašio penal za remi

Varaždin je slavio protiv nemoćnog Hajduka na početku HNL-a! Domaćin je poveo preko Mladenovskog, izjednačio je zatim Pukštas da bi Mamić zabio za 2-1. Livaji je penal obranio Silić u zadnjoj minuti utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026