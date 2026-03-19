Cirkus iz finala Afričkog kupa nacija se nastavlja! Maroku je dodijeljena titula za zelenim stolom, a Senegalci odgovorili znakovitom porukom
Pogledajte što su poručili Senegalci nakon što im je oduzeta titula afričkog prvaka
Neviđeni cirkus. Tako se mogu opisati događanja na ovogodišnjem Afričkom kupu nacija na kojem su na kraju slavili Senegalci protiv Maroka 1-0 nakon produžetaka. Ipak, naknadno im je titula oduzeta i dodijeljena Maroku jer su Senegalci napustili travnjak nakon dosuđenog kaznenog udarca za Maroko u 96. minuti. Sada su se oglasili Senegalci znakovitom porukom.
Naime, objavili su popis reprezentativaca na koje računaju u predstojećem ciklusu sa slikom izbornika koji drži trofej prvaka Afrike. S desne strane je lista nogometaša Senegala koji su pozvani za reprezentativno okupljanje.
Jasno je da je Senegal time htio poručiti da je prvak Afrike i da je svoju titulu zaradio na travnjaku.
Podsjetimo, sporna utakmica između Maroka i Senegala odigrala se 18. siječnja, a Senegalce je prvo naljutio poništen gol za vodstvo u 93. minuti nakon dvojbenog prekršaja u napadu. Ipak, situacija je eskalirala tri minute kasnije kada je dosuđen penal za Maroko nakon kojeg su Senegalci napustili travnjak.
Vratili su se na njega nakon 20-ak minuta, a Brahim Diaz nije uspio zabiti kazneni udarac i dvoboj je otišao u produžetke. Papa Gueye je u produžetku pogodio za konačnih 1-0 i titulu afričkog prvaka, ali sada im je ista oduzeta i utakmica je registrirana rezultatom 3-0 za Maroko.
