Pogledajte što vozi Luka Dončić: 'Spreman za zombi apokalipsu'

Luka Dončić (25) ležerno je izašao iz dvorane u Dallasu pred obožavatelje i davao im autograme, a mnogi su ostali zatečeni kad su vidjeli što vozi. "Hoćemo li se pretvarati da brat ne vozi tenk", napisao je jedan od njih. Slovenska košarkaška zvijezda ima limenu zvijer od šest kotača koja na prvu doista izgleda kao oklopno vozilo. "Spreman je za zombi apokalipsu", napisao je jedan korisnik Instagrama.

Što vozi Luka Dončić?

I taj nije puno promašio jer Dončićev auto doista ima smak svijeta u nazivu, Jeep Apocalypse Hellfire 6x6. Za dizajn je bio zadužen proizvođač kamiona Apocalypse Manufacturing s Floride i zamislio ga kao dio ultimativne pripreme za sudnji dan. Iako izvana izgleda kao da je opremljen za ratovanje, iznutra odiše luksuzom, ima ručno šivana kožna sjedala i vrhunske elektroničke uređaje.

Foto: Apocalypse Manufacturing

Jeep Apocalypse Hellfire 6x6 dug je pet i pol metara, zaštićen je trokomponentnim premazom i njegove verzije imaju od 240 do 850 konja. Nije baš najpraktičniji auto za svakodnevnu vožnju, ali je, kažu Amerikanci, spreman nositi se s bilo kojom apokalipsom, od pobune zombija do biblijskog kraja vremena. Neke stvari u životu postoje jer je netko shvatio da to može učiniti i da nema ograničenja.

Foto: Apocalypse Manufacturing

Osnovna cijena ovog vozila iznosi 155.000 dolara, s dodacima može dosegnuti i 250.000 dolara, što je prosječno jeftinije od brojnih SUV vozila na šest kotača sličnog tipa. Komentari na Dončićev izbor su, naravno, urnebesni:

"Ne znam što sam očekivao od Lukina auta, ali sigurno nije to"

"Dajte mu MVP-a, ne treba ni igrati obranu"

"To je najteksaškija stvar koju možete voziti"

"Ne znam zašto ljudi moraju voziti ovakva vozila"

"Zašto je u tenku odjeven kao konobar"

"Je li otporan na metke?"

"Neki ljudi računaju koliko prijeđu kilometara po rezervaru, Luka mora računati koliko rezervara potroši za kilometar"

Foto: Apocalypse Manufacturing