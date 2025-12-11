Pogledajte tablicu. Dinamo je bio prvi, a trenutačno ispada! Evo što mu treba za prolazak

Sve se činilo sjajnim po Dinamo nakon startna dva kola u Europskoj ligi i pobjeda nad Fenerbahčeom (4-1) i Maccabijem (3-1), bili su "modri" prvi na ljestvici Europske lige, ali bila je to fatamorgana. Uslijedio je veliki pad forme koji se prelio na HNL, ali i Europu, pa su nakon teško stečenog boda kod Malmöa (1-1) krenuli šamari protiv klubova iz liga "petice" jedan za drugim.

Celta se prošetala Maksimirom s tri gola u mreži (3-0) i sve je bilo gotovo već do poluvremena, Lille je počastio hrvatskog doprvaka s pokerom golova u mreži, a ovaj četvrtak je europsku godinu zaključio Betis (3-1) još jednom "tricom" zbog kojih se bodovni saldo, ali i onaj gol-razlike dodatno srozao.

Dakle, nakon nepotpunog šestog kola Dinamo je pao na 25. mjesto sa sedam bodova i gol-razlikom -5, najlošijom među klubovima s tim brojem bodova. A još početkom rujna bila je +4. "Modrima" će za prolazak među 24 najbolja, u šesnaestinu finala, trebati još barem jedna pobjeda, ali s obzirom na lošu gol-razliku, kao i lani u Ligi prvaka, možda i više od tri boda.

Do kraja ligaške faze preostaju domaći dvoboji protiv FCSB-a (22. siječnja) koji je u pet kola osvojio tri boda, a potom gostovanje kod vodećeg Midtjyllanda (29. siječnja) gdje će biti doista teško tražiti bodove za drugi krug.