Pogledajte video nokauta: Kosić brutalno uspavao Rifata! Budili ga par minuta, a došla je i hitna

<p><strong>FNC Armagedon 2 </strong>bio je odličan kao i prethodnik Armagedon 1, a za potez večeri pobrinuo se borac zagrebačkog ATT-a <strong>Jakob Kosić (26)</strong>. 'Dečko iz kvarta', kako ga je opisao Matej Truhan, brutalno je nokautirao <strong>Rifata Pruševića </strong>u prvoj rundi tako da je morala intervenirati i hitna pomoć.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Brutalan nokaut Kosića</strong></p><p>I prije nego je ušao u kavez znalo se da slijedi vatromet. Kad god je Jaxa u kavezu dogodi se nešto neočekivano čudesno. Sjajnih fizičkih predispozicija, eksplozivan i brz, sa stilom u kojem često mijenja gardove pa napada iz svih pozicija protivnicima je noćna mora.</p><p>Njegove kvalitete još je prije nekoliko mjeseci istaknuo <strong>Dražen Forgač </strong>kada je rekao da je, široj publici relativno nepoznati Kosić, jedan od najvećih talenata ovih prostora. S razlogom.</p><p>Dečko iz Trnskog godinama je u MMA-u, a prije proboja na veliku scenu kalio se po amaterskim MMA i grappling turnirima gdje je ostvario zapažene rezultate i 'mljeo konkurenciju'. Dogodilo se to u periodu nakon poraza od <strong>Saše Drobca</strong>, u njegovoj prvoj profesionalnoj borbi u CRO MMA ligi još davne 2013. godine.</p><p>Drobac je tada slavio vrhunskim flying armbarom i postao jedan od najvećih prospekata hrvatskog MMA-a, a kako je život nepredvidiv pokazalo se tek nakon onog što je uslijedilo. Drobac je prekinuo profesionalnu karijeru i postao trener u <strong>American Top Teamu </strong>dok se Kosić nakon pauze vratio borbama i postao član ATT-a. Nekad protivnici, danas dobri prijatelji, veliki timski kolege i dio zajedničkog borilačkog kolektiva. Drobac je Kosiću večeras stajao u kutu.</p><p>Nakon spektakularnih nokauta protiv <strong>Tarika Žunića </strong>na FNC 1 i <strong>Domagoja Buhinjaka</strong> na FNC 2, Kosić je ostvario još jedan strahovit prekid. Bolje poznavatelje hrvatske borilačke scene to i nije iznenadilo jer je objavom popisa boraca za Armagedon na prvu bilo jasno kako je Kosić jedan od glavnih favorita za titulu velter kategorije.</p><p>Ako nastavi pobjeđivati atraktivno kao večeras i eventualno osvoji turnir, ne treba čuditi ako baš on zasluži ugovor s <strong>KSW-om</strong>. Pred Jakobom Kosićem velika je karijera.</p>