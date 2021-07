Hrvatski košarkaši su u subotu ostali bez Olimpijskih igara, a Dino Rađa je izbornika Veljka Mršića označio glavnim krivcem za ovaj novi debakl hrvatske reprezentacije. Predsjednik stručnog savjeta HKS-a je osuo drvlje i kamenje po Mršiću, rekao kako je napravio košarkaško samoubojstvo i da nije htio slušati njegove savjete.

Mršić je sve promatrao u tišini, a onda progovorio tri dana nakon teškog poraza od Njemačke. Nije se spustio na Rađinu razinu, ali je rekao kako će i on uskoro otkriti svoju stranu priče.

- Kritika je sastavni dio ovog posla i ja ne bježim od toga da mi nismo igrali dobro, no mene je pogodilo što me napao čovjek iz sustava prije nego što smo sjeli i svi zajedno analizirali što se dogodilo. A baš nisam vidio da Sabonis ili Danilović prozivaju svoje izbornike koji također nisu uspjeli izboriti olimpijsku vizu. Sada neću ništa govoriti jer se ne želim spuštati na tako niske grane kao Rađa, no za dan-dva i ja ću reći svoje. Kada sam došao, cilj je bio plasirati se na Eurobasket, što smo i učinili, a ako im se mišljenje mijenja zbog pet loših dana, onda oni nikad ništa neće postići - kazao je Mršić za Večernji list.

I dalje je veliko pitanje hoće li Mršić ostati na klupi, no to je sve manje izgledno nakon Rađinih prozivki. No, glavni čovjek Saveza Stojko Vranković i dalje stoji uz izbornika, ali ako i on ode, o čemu razmišlja, mogli bi za njim i Rađa i izbornik Mršić.

- Veljko se naljutio pročitavši izjavu Dine koji je to mogao i finije reći, no Dino je takav. Ja sam stao iza Veljka kao izbornika jer sam imao maksimalno povjerenje u njega pa je normalno da je u tom dijelu moja odgovornost velika. Veljko je napravio i dobrih stvari, a ovo je jedna loša i sve ono dobro pada ti u vodu. Zbrajam i oduzimam i ne vidim što mi tu možemo napraviti, a da već nismo pokušali. Bliži sam odlasku nego ostanku. Preuzimam odgovornost za sve i ono za što jesam i što nisam kriv. Jedan dio toga mogu prihvatiti, no ne želim biti vreća za napucavanje - kaže Vranković.

Vlada RH je na turnir u Splitu ulupala 20 milijuna kuna, no Fiba bi nam mogla vratiti 300.000 franaka. To je vrlo izvjesno jer je glavni tajnik Fibe Andrea Zagklis bio oduševljen organizacijom.

- Ja bih bio sretniji da je tu nešto slabija ocjena a da smo mi prošli. No ovo valjda znači da će nam vratiti onih 300.000 švicarskih franaka pologa koji vam se oduzimaju ako imate organizacijskih propusta - rekao je predsjednik HKS-a.

Teški su dani pred hrvatskom reprezentativnom košarkom. Svjetla su se ugasila i zastori spustili do Eurobasketa sljedeće godine, a pitanje je s kojim vodstvom će Hrvatska otputovati na to natjecanje.