Nakon što je Janka Kevića i Halila Jaganjca uvrstio u momčad umjesto ozlijeđenog Luke Cindrića i Marina Šipića, izbornik Hrvatske Lino Červar napravio je još jednu izmjenu uoči utakmice protiv Katara.

Kauboje u posljednjem kolu prvog kruga SP-a očekuje utakmica koja odlučuje o tome tko će osvojiti prvo mjesto, a Lino je umjesto Mate Šunjića u momčad uvrstio Marina Šegu.

- Izbornik hrvatske muške seniorske reprezentacije Lino Červar, napravio je treću izmjenu igrača na Svjetskom prvenstvu. U zapisnik ulazi vratar Marin Šego umjesto Mate Šunjića. Šunjić ostaje s reprezentacijom u Egiptu te je i dalje na raspolaganju izborniku - poručili su iz HRS-a.

Do posljednjeg trenutka nije se znalo hoće li Marin Šego uopće putovati u Egipat. Ozlijedio je zglob u prvenstvenoj utakmici za svoj Montpellier i klub ga uopće nije htio pustiti u reprezentaciju. No, on na to nije ni pomišljao. Htio je ići s reprezentacijom na još jedno natjecanje, a klub ga je na kraju pustio pod uvjetom da propusti prvi krug.

U početku je trenirao po posebnom programu te je utakmice gledao s tribina, ali situacija sa zglobom je očito sve bolja pa ga je Červar odlučio uvrstiti u momčad. I tako smo dobili najveće moguće pojačanje uoči Katara i za nastavak turnira, a sada još čekamo Igora Karačića koji će i sljedeći susret gledati s tribina...