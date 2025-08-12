Obavijesti

DOBIO JE ULTIMATUM

Pojavio se na treningu s 210 kg, rekli su mu da ne može igrati!

Piše Luka Tunjić,
Foto: screenshot/X

Desmond Watson, najteži igrač u povijesti NFL-a s 210 kg, stavljen je na listu neaktivnih jer je "predebeo" za igru. Klub mu dao ultimatum: smršavi ili ne igraš

Svijet profesionalnog američkog nogometa poznat je po iznimnim sportašima, no priča Desmonda Watsona (22), rookie defensive tacklea momčadi Tampa Bay Buccaneers. jedinstvena je. Službeno najteži igrač u povijesti lige, Watson se našao u nesvakidašnjoj situaciji, klub ga je proglasio "predebelim" za igru i stavio na listu neaktivnih igrača dok ne zadovolji stroge fizičke standarde.

Rekordna težina i status na čekanju

Desmond Watson privukao je pažnju skauta i medija kada se na NFL Combineu, testiranju igrača prije drafta, pojavio s nevjerojatnih 210 kilograma. Unatoč tome što nije izabran na draftu, Tampa Bay Buccaneers pružili su mu  priliku i potpisali ga kao slobodnog igrača, čime je i službeno postao najteži igrač koji je ikada potpisao ugovor u NFL-u.

Međutim, njegov put do terena zaustavljen je prije nego što je i počeo. Uprava kluba procijenila je da njegova trenutna tjelesna sprema predstavlja prevelik rizik i onemogućuje mu sudjelovanje u profesionalnim naporima. Zbog toga je Watson stavljen na takozvanu "non-football illness" (NFI) listu.

To je proceduralni potez koji klubovi koriste za igrače koji ne mogu igrati zbog zdravstvenih problema koji nisu direktno povezani s ozljedom zadobivenom na terenu. U Watsonovom slučaju, problem je njegova prekomjerna težina.

Jasan ultimatum uprave kluba

Generalni menadžer Jason Licht i glavni trener Todd Bowles bili su jasni u svojim izjavama. Iako je Watson navodno uspio smanjiti težinu na otprilike 204 kilograma (449-450 funti), to još uvijek nije dovoljno.

Pred njega su postavljeni specifični ciljevi koje mora dosegnuti, kako u pogledu tjelesne mase, tako i u pogledu kondicije, prije nego što mu se dopusti da se pridruži treninzima s ostatkom momčadi.

- Radimo s njim na posebnom programu. Mora dosegnuti određene ciljeve prije nego što ga možemo staviti na teren - izjavio je Bowles, naglasivši kako je zdravlje igrača na prvom mjestu. Watson trenutno promatra treninge s klupe, aktivno uključen u sastanke i teorijski dio priprema, ali fizički odvojen od suigrača. Klub mu je osigurao svu potrebnu podršku, uključujući nutricioniste i kondicijske stručnjake, kako bi mu pomogli u ovom izazovnom procesu.

Njegova budućnost u ligi sada ovisi isključivo o njegovoj disciplini i sposobnosti da svoje tijelo dovede u formu koja se traži od profesionalnog sportaša. 

