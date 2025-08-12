Pojavio se na treningu s 210 kg, rekli su mu da ne može igrati!

Svijet profesionalnog američkog nogometa poznat je po iznimnim sportašima, no priča Desmonda Watsona (22), rookie defensive tacklea momčadi Tampa Bay Buccaneers. jedinstvena je. Službeno najteži igrač u povijesti lige, Watson se našao u nesvakidašnjoj situaciji, klub ga je proglasio "predebelim" za igru i stavio na listu neaktivnih igrača dok ne zadovolji stroge fizičke standarde.

Rekordna težina i status na čekanju

Desmond Watson privukao je pažnju skauta i medija kada se na NFL Combineu, testiranju igrača prije drafta, pojavio s nevjerojatnih 210 kilograma. Unatoč tome što nije izabran na draftu, Tampa Bay Buccaneers pružili su mu priliku i potpisali ga kao slobodnog igrača, čime je i službeno postao najteži igrač koji je ikada potpisao ugovor u NFL-u.

Međutim, njegov put do terena zaustavljen je prije nego što je i počeo. Uprava kluba procijenila je da njegova trenutna tjelesna sprema predstavlja prevelik rizik i onemogućuje mu sudjelovanje u profesionalnim naporima. Zbog toga je Watson stavljen na takozvanu "non-football illness" (NFI) listu.

To je proceduralni potez koji klubovi koriste za igrače koji ne mogu igrati zbog zdravstvenih problema koji nisu direktno povezani s ozljedom zadobivenom na terenu. U Watsonovom slučaju, problem je njegova prekomjerna težina.

Jasan ultimatum uprave kluba

Generalni menadžer Jason Licht i glavni trener Todd Bowles bili su jasni u svojim izjavama. Iako je Watson navodno uspio smanjiti težinu na otprilike 204 kilograma (449-450 funti), to još uvijek nije dovoljno.

Pred njega su postavljeni specifični ciljevi koje mora dosegnuti, kako u pogledu tjelesne mase, tako i u pogledu kondicije, prije nego što mu se dopusti da se pridruži treninzima s ostatkom momčadi.

- Radimo s njim na posebnom programu. Mora dosegnuti određene ciljeve prije nego što ga možemo staviti na teren - izjavio je Bowles, naglasivši kako je zdravlje igrača na prvom mjestu. Watson trenutno promatra treninge s klupe, aktivno uključen u sastanke i teorijski dio priprema, ali fizički odvojen od suigrača. Klub mu je osigurao svu potrebnu podršku, uključujući nutricioniste i kondicijske stručnjake, kako bi mu pomogli u ovom izazovnom procesu.

Njegova budućnost u ligi sada ovisi isključivo o njegovoj disciplini i sposobnosti da svoje tijelo dovede u formu koja se traži od profesionalnog sportaša.