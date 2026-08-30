Pojedinci već dugo nisu u formi, ali Kotarski, Ivanušec i Almena bit će ekstra dodatak 'modrima'
Zvonimir Boban nedavno je riješio pitanje golmana, na posudbu bi već početkom tjedna trebao stići Dominik Kotarski, ali čelni čovjek "modrih" želi i nova krila.
Dinamo je kasnim golom Smaila Prevljaka izbjegao prvi ovosezonski poraz u HNL-u. Hrvatski prvak se golom iskusnog napadača izvukao na Aldo Drosini, svi su u Maksimiru sretni s konačnih 2-2. Luka Stojković u tom je dvoboju prvi put ponio plavu "desetku", Kiril Kravcov ostavio sasvim solidan dojam (kao "osmica") u debiju, dok je već spomenuti Prevljak zabio prvi gol u Dinamovom dresu.