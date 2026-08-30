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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Pojedinci već dugo nisu u formi, ali Kotarski, Ivanušec i Almena bit će ekstra dodatak 'modrima'

Piše Hrvoje Tironi,

Zvonimir Boban nedavno je riješio pitanje golmana, na posudbu bi već početkom tjedna trebao stići Dominik Kotarski, ali čelni čovjek "modrih" želi i nova krila.

Dinamo je kasnim golom Smaila Prevljaka izbjegao prvi ovosezonski poraz u HNL-u. Hrvatski prvak se golom iskusnog napadača izvukao na Aldo Drosini, svi su u Maksimiru sretni s konačnih 2-2. Luka Stojković u tom je dvoboju prvi put ponio plavu "desetku", Kiril Kravcov ostavio sasvim solidan dojam (kao "osmica") u debiju, dok je već spomenuti Prevljak zabio prvi gol u Dinamovom dresu.

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