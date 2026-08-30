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Pojedinci već dugo nisu u formi, ali Kotarski, Ivanušec i Almena bit će ekstra dodatak 'modrima'

Piše Hrvoje Tironi,

Zvonimir Boban nedavno je riješio pitanje golmana, na posudbu bi već početkom tjedna trebao stići Dominik Kotarski, ali čelni čovjek "modrih" želi i nova krila.