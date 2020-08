'Pokazali smo karakter i nismo se izgubili, pobjeda je pobjeda'

Puljani su bili na korak do velikog boda protiv Dinama, ali onda se ukazao Bruno Petković. 'Modri' su na kraju slavili 1-0, nije to bilo uvjerljivo, ali tri boda su tu i trener Zoran Mamić je zadovoljan viđenim

<p>Nakon velike pobjede protiv <strong>Lokomotive </strong>na Maksimiru (6-0), <strong>Dinamo </strong>je na gostovanju u Puli pobijedio <strong>Istru </strong>mnogo teže od očekivanog i to sa igračem manje jer je 'pocrvenio' <strong>Lirim</strong> <strong>Kastrati </strong>u 57. minuti utakmice. A tek trebaju ići na gostovanje u Rumunjsku.</p><p>- Bilo je izuzetno teško vrijeme za igrati, sparno i vrlo velika vlaga. Za ekipu koja mora napadati, agitirati i probijati čvrsti blok Puljana, nije jednostavno. Ekipa je i nakon isključenja pokazala karakter gdje nismo gubili glavu, htjeli smo dobiti utakmicu i na kraju je dobili. Mogli smo neke situacije u prvom poluvremenu bolje ispasirati gdje smo bili u izglednim situacijama. To nismo napravili i mogli smo biti kažnjeni. Sve u svemu, pobjeda je pobjeda, možemo biti zadovoljni. Pogotovo kad igraš pola sata s igračem manje, to su utakmice koje pokazuju da momčad ima puno karaktera, htijenja, volje, želje i zajedništva. Čestitke momčadi na pobjedi - rekao je nakon teške pobjede u Puli trener Dinama <strong>Zoran Mamić</strong>.</p><p>Ipak, utakmicu je riješio <strong>Bruno Petković</strong> nakon što je izborio penal pa ga i zabio u 87. minuti. Istra je zabila u sudačkoj nadoknadi, ali je sudac Dario Bel dosudio faul na kapetanu Dinama <strong>Arijanu</strong> <strong>Ademiju</strong>. Također, <strong>Mislav Oršić </strong>promašio je dvije stopostotne šanse, ali 'modri' su ipak na kraju dobili tri boda.</p><p>Zagrepčani 'utakmicu sezone' čekaju već u srijedu, tada će nogometaši Zorana Mamića put Rumunjske. A za prolaz rumunjskog prvaka, Dinamo će morati biti (barem) za pet koplja bolji nego u Puli. Uostalom, Cluj je prošle sezone u <strong>Europskoj ligi </strong>zamalo izbacio i Sevillu. </p>