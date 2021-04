Elis, ovaj gol je za tebe, tvoj Roko, fališ mi.

Pisalo je to na talijanskom na majici Roka Šimića (17), mladog nogometaša Lokomotive, kad je u 84. minuti poentirao iz penala protiv Varaždina za 3-0. Bila je to erupcija oduševljenja, sin našeg proslavljenog reprezentativca Darija postigao je prvi prvoligaški gol. Dvije minute kasnije zabio je krasno s 20-ak metara iskosa za 4-0. Sve mu se otvorilo.

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovor s Josipom Pivarićem

- Bila je to posveta za Brazilku Elismar Medeiros Gomez, ona mi je bila dadilja. U domovini je živjela u siromaštvu pa je s 15 godina došla u Italiju trbuhom za kruhom. Moj otac ju je zaposlio dok je igrao u Milanu, kako bi čuvala mene i braću Viktora i Nikolasa, kasnije i Davida. Bila mi je kao teta ili sestra. Čak mogu reći i kao majka - priča nam simpatični Roko pa dodaje:

- Kasnije je s nama živjela u Monte Carlu i Zagrebu, bila je član obitelj. Ona me naučila talijanski i uvijek smo se zezali da ću njoj posvetiti prvi gol. Imala je srčanih problema, stezalo bi ju svaki put kad bi išla trčati. Nažalost, prije dvije godine vraćala se u domovinu posjetiti obitelj i srušila se zbog pritiska u avionu, srce nije izdržalo. Bila je neko vrijeme u komi... I, nećete vjerovati, kad su joj u tom stanju pričali o meni i braći, počela je davati znakove, puls joj se podizao, nadali smo se da će se probuditi, ali... Strašno nas je pogodila ta tragedija.

Prometnuo se u junaka utakmice s Varaždinom i postao najmlađi strijelac Lokomotive u Prvoj HNL. Naime, zabio je sa 17 godina, sedam mjeseci i 11 dana. S Lokomotivina trona skinuo je Marka Pjacu i Luku Ivanušeca, koji su se, također, nogometno razvijali u klubu s Kajzerice.

- Moram tu pohvaliti i svog najboljeg prijatelja Lukasa Kačavendu (18), dao mi je fenomenalnu loptu, nakon koje su me srušili i suđen je penal. S Lukasom sam odrastao, igrali smo zajedno i u Kustošiji i bez njega bi mi u seniorskom nogometu bilo puno teže. Uvijek smo tu jedan za drugog. Drago mi je da kod trenera Samira Toplaka dobiva minute i nadam se da će opravdati povjerenje. Što se tiče mojih golova, presretan sam, nisam mogao spavati cijelu noć, tata me pohvalio - kaže skromni Roko.

Na semaforu je prije tog penala bilo 2-0 za "lokose". Zanimalo nas je bi li Šimić pucao da je bilo 0-0.

- Naravno da bih! - ispalio je kao iz topa pa dodao:

- Što i da sam promašio? To je sve nogomet. Već za par dana je nova utakmica. Ne bi bio kraj svijeta. Isto tako, nema sad nikakve euforije nakon ova dva gola. Tako me učio tata. Još smo na začelju tablice, ali uvjeren sam da ćemo se izvući, a onda već sljedeće sezone dodatno stasati i boriti se za nešto više.

Kako je raditi s Toplakom?

- Trener je super! Radio sam ove sezone s Goranom Tomićem i Jerkom Lekom. Kod nekog sam igrao više, kod nekog manje, ali svi su mi sjajni, od svakog sam puno naučio. Njegovi treninzi su mi zanimljivi, igramo puno dva na dva, tri na tri, bude zabavno.

Šimić je pravi poliglot.

- Može se reći. Talijanski govorim super, često idemo u Italiju. Francuski sam znao, ali malo sam zahrđao, trebalo bi mi jedno dva mjeseca da se malo podsjetim i bilo bi to super. Znam još engleski i nešto španjolskog - kaže kroz smijeh.

Nije tajna da za Šimića mlađeg ima puno interesa, navodno je Atalanta nudila trogodišnji ugovor. Puno sinova nogometaša nije moglo podnijeti breme slavne nogometne ostavštine njihovih očeva.

- Meni to uopće nije teret. Dapače, otac brine o mojoj karijeri, daje mi sjajne savjete. Što se ponuda tiče, čuo sam da je bilo nešto iz Italije, Francuske, Engleske, ali zaista ne znam koji su klubovi bili u igri. Tata mi to ne želi reći, ne želi mi puniti glavu s tim stvarima i mislim da je to dobro - kazao je mladi napadač.

Dario je bio stoper, a njegov brat Josip dobar napadač. Izgleda da je mali Roko više na strica...

- Bio sam i ja napadač pa su me stavili otraga i napravili me veliku uslugu. Ne bih napravio takvu karijeru da sam bio špica. Kakav je Roko? Nezahvalno je govoriti o svojem djetetu, ali naravno da sam ponosan i sretan - razvukao je osmijeh tata Dario Šimić pa podvukao:

- Ima pravi mentalitet, bori se, to ga ja učim. Mi općenito imamo problem s napadačima, ne mogu reći da smo ih zadnjih godina previše izbacili. Do koje razine će ići? Nešto se pita i njega...