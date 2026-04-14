Labradorica Duška Vujoševića dirnula sve: Tužnim pogledom ispratila ga je na počinak

Posljednji ispraćaj čuvenog trenera Duška Vujoševića okupio je brojne sportske legende i prijatelje, a emotivni oproštaji istaknuli su njegovu strast prema košarci i Partizanu. Njegov pas Žuta dirljivo je ispratio svog vlasnika na počinak
Na beogradskom Novom groblju posljednji je ispraćaj u utorak dobio proslavljeni srpski košarkaški trener Duško Vujošević, koji je preminuo 8. travnja u 68. godini života nakon duge i teške bolesti.
Na beogradskom Novom groblju posljednji je ispraćaj u utorak dobio proslavljeni srpski košarkaški trener Duško Vujošević, koji je preminuo 8. travnja u 68. godini života nakon duge i teške bolesti.
Mnoge je posebno dirnula njegova labradorica Žuta, koja ga je tužnim pogledom ispratila na posljednji počinak.
Žuta je tužnim pogledom tražila Duška tijekom sprovoda.
Uoči sprovoda u Skupštini Grada Beograda održana je komemoracija kojoj su prisustvovale brojne sportske legende, prijatelji i suradnici.
Na kraju komemoracije Vujošević je ispraćen uz pjesmu Pamtim samo sretne dane legendarne pjevačice Gabi Novak, koja je bila jedna od njegovih omiljenih.
Pokopan je u Aleji zaslužnih građana, a na posljednjem ispraćaju okupila su se brojna velika imena srpske košarke, među kojima su bili Predrag Danilović, Ivo Nakić, Uroš Tripković, Vlado Šćepanović i Žarko Paspalj, kao i brojni drugi.
Među okupljenima su bili i predsjednik FK Partizana Rasim Ljajić te potpredsjednik za sportska pitanja Predrag Mijatović.
Vujošević je iza sebe ostavio bogatu trenersku karijeru, obilježenu najvećim uspjesima s Partizanom, s kojim je osvojio 12 naslova nacionalnog prvaka, šest ABA liga te ostvario dva nastupa na Final Fouru Eurolige.
