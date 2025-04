Pokrivač, počivao u miru! Živio si nogomet, vječito se smijao i sve vedrio. A onda ovako odeš

Je li istina da je poginuo Nikola Pokrivač? Pitanje je to koje je kao mač probolo razgovor u VIP salonu na stadionu Varteksa nakon utakmice Varaždina i Hajduka (1-1), a u tim trenucima na mobitel stiže poruka kako je taj nezamislivi scenarij potvrdio i Lucho Ibanez, bivši igrač Dinama i Nikolin jako dobar prijatelj. Nevjerica.

Čovjek koji je prve seniorske korake napravio upravo na tom stadionu, dečko iz Međimurja koji je živio nogomet i živio za nogomet, pa poginuo je kad se vraćao s treninga niželigaša Vojnića, jer toliko je volio nogomet da ga je igrao i u 4. NL Središte. Nakon osvajanja Hrvatskog kupa, HNL-a, igranja u Ligi prvaka i na Europskom prvenstvu, ovo je bilo onako, za gušt.

Nekad sam ga gledao s tribine, bio sam još dijete, a Nikola je bio na početku seniorske karijere. Uvijek je tu bilo pošalica na račun njegova prezimena, ali uglavnom su to bile one pozitivne jer je dobro 'pokrivao' lijevu stranu terena i bio veliki talent, zato je i otišao u zagrebački Dinamo pa kasnije put Monaca itd., zaigrao u 'vatrenom' dresu i napravio vrhunsku karijeru. Dečko iz Međimurja je tri puta pobijedio i Hodgkinov limfom, a onda je poginuo zbog tuđe gluposti, nepotrebnog pretjecanja preko pune crte, a on se samo vraćao s treninga.

Često je bio gost u studiju 24sata, komentirao utakmice 'vatrenih' i HNL-a, a uvijek je donio neku dozu mirnoće i radosti. Bez obzira na to je li bio u trenirci ili nečem svečanijem, Nikola je uvijek, ali uvijek bio dečko koji je znao kako se obući. Redovno je tu bilo šala na to kako moram otići na poduke, neki ubrzani tečaj ili nešto da budem oku ugodan kao on, ali skromno je stalno 'spuštao loptu na zemlju' s 'ma kaj ti fali, ma dobar si mi'. Kao što sam istaknuo, nekad sam ga gledao s tribina, a kojih 18 godina kasnije šalio se s njim ispred male trgovine u kvartu.

Foto: 24sata/Facebook live

- Kaj ti tu radiš? - čuo sam s leđa i okrenuvši se vidio uvijek nasmijano lice.

Shvatili smo da smo postali susjedi, kasnije se i viđali u kvartu, a Nikola je jednom napravio i potez pravog prijatelja. Bilo je to ljeto 2021. godine i Europsko prvenstvo, kolega Tironi i ja smo ostali bez gosta u studijskoj emisiji, a Pokrivač nam se na poziv javio s mora. I pristao doći, samo se ispričao da će možda malo kasniti jer smo mu javili u zadnji čas. Ej, još se ispričao... I stigao, kao i uvijek nasmijan, u nekoj novoj modnoj kombinaciji, ali uvijek spreman za raspravu o najdražim mu 'vatrenima' i nogometu.

Kasnije je i igrao na mnogim humanitarnim turnirima, uvijek se pojavljivao i davao podršku takvim stvarima jer je znao što je sve prošao u životu i koliko neki put znači u taj mali potez potpore, bio to dolazak na turnir ili neka lijepa riječ u prolazu. Više od svega volio je svoju kći, ali u neke stvari takve boli bolje je ne ulaziti ni riječima jer se na samu pomisao suze samo slijevaju niz obraze. Kad se dovezao u stan s utakmice, usput sam bacio pogled na Nikolinu zgradu, stan u koji se nikad više neće vratiti.

Gosti u studiju 24sata za nogometnu utakmicu Hrvatska -Maroko | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

A onda mi je na mobitel došla poruka 'vele mi dečki da je bil u pregovorima za dolazak u Varteks'. Baš smo se prošle godine zajedno prisjetili i tog nikad prežaljenog Kupa kad je Rijeka slavila u Varaždinu 2006. godine, kako je on u nevjerici stajao na terenu u dresu nekoć velikog varaždinskog prvoligaša, a ja s pogledom na to.

I sama pomisao da je zadnju sezonu u karijeri Nikola trebao odigrati u dresu navijačkog Varteksa, uz potporu White Stonesa koji su bili tu kad je kretao u seniorsku karijeru. Trebala je to biti jedna vrhunska priča, svojevrsni puni krug koji je trebao napraviti 'Kripo' kako su ga zvali prijatelji. I nakon što je tri puta pobijedio rak, tri se puta vraćao na teren, opet zaživio punim plućima, otišao je na tako glup način, bez ikakve krivice.

Hvala ti na svakom osmijehu, svakoj lijepoj riječi, dolasku u studio i javljanju preko telefona, razgovoru u kvartu, kratkom pozdravu ili samo mahanju u prolazu. Naš Pokrivač, počivaj u miru.