Hrvatski vaterpolisti osvojili su SP do 18 godina. Neki igrači su kasnili na pripreme zbog mature: 'Bilo je stvarno teško', govori izbornik Hrvoje Koljanin
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Polagali maturu, okupili se dan prije SP-a i osvojili zlato! 'Nema straha za hrvatski vaterpolo'
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Vaterpolo je najtrofejniji hrvatski momčadski sport, a tako bi moglo ostati i sljedećih godina. Da nema straha za hrvatski vaterpolo, dokazala je U-18 reprezentacija koja je u portugalskom Rio Maioru osvojila Svjetsko prvenstvo! Dramatičnije nije moglo biti, ali izabranici Hrvoja Koljanina (44) pokazali su nevjerojatnu mentalnu snagu i zrelost za svoju dob.
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