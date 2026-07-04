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U18 VATERPOLISTI

PRVACI SVIJETA 'Mini barakude' nakon peteraca srušile SAD i osvojile Svjetsko prvenstvo!

Piše Jakov Drobnjak,
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PRVACI SVIJETA 'Mini barakude' nakon peteraca srušile SAD i osvojile Svjetsko prvenstvo!
Foto: World Acquatics
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Hrvatski U-18 vaterpolisti su svjetski prvaci! U ludom finalu srušili SAD nakon peteraca i popeli se na krov svijeta

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Hrvatska U-18 vaterpolska reprezentacija novi je prvak svijeta! Izabranici Hrvoja Koljanina u finalu Svjetskog prvenstva svladali su SAD 21-20 nakon raspucavanja peteraca, nakon što je regularni dio završio 14-14.

Hrvatska je veći dio susreta bila u prednosti, a najveću zalihu imala je sredinom treće četvrtine kada je povela 11-7. Amerikanci su se ipak vratili u utakmicu i u završnici preokrenuli na 14-13, no Nardo Skejić pogodio je za izjednačenje 18 sekundi prije kraja te izborio peterce.

Drama se nastavila i u raspucavanju. Nakon pet serija rezultat je ostao izjednačen, pa je odluka pala tek u devetoj. Duje Burazin bio je siguran za Hrvatsku, dok je američki reprezentativac Jett Taylor pogodio vratnicu i donio hrvatskim vaterpolistima naslov svjetskih prvaka.

Najefikasniji u hrvatskim redovima bio je Skejić s pet pogodaka. Petar Eranda zabio je tri, a Mihael Mladineo i Nardo Dragaš po dva gola. Do svjetskog zlata Hrvatska je stigla nakon impresivnog preokreta na turniru. Natjecanje je otvorila porazom od Crne Gore, a potom nanizala pobjede protiv Mađarske, Srbije, Italije, Španjolske i u finalu SAD-a. Ovo je drugo svjetsko zlato Hrvatske u konkurenciji do 18 godina, nakon prvog osvojenog prije deset godina.

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