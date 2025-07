Svjedok Jotine nesreće je demantirao policiju: 'Nije istina da je brza vožnja uzrok nesreće'

Prošlog tjedna nogometni svijet potresla je vijest o tragičnoj nesreći Dioga Jote (28) i njegova brata Andre Silve (25). Napadač Liverpoola život je izgubio u prometnoj nesreći u Španjolskoj kada je na njegovom Lamborghiniju pukla guma, automobil se prevrnuo i zapalio.

Prema pisanju španjolskih medija, policijska istraga je još uvijek u tijeku, ali sumnja se na to da je Jota bio za volanom i vozio prevelikom brzinom. Rezultati istrage bit će najprije prezentirani lokalnom sucu prije nego što se puste u javnost.

Sada su u priču upletena dva svjedoka. Vozača kamiona, José Aleixa Duartea, koji se našao blizu mjesta nesreće, napali su korisnici na društvenim mrežama smatrajući da je morao ići pomoći dvojici unesrećenih, a ne snimati tragičan događaj. Svjedok je dao intervju za španjolski AS kako bi se obranio od negativnih komentara.

Duarte tvrdi da je snimio požar dok je prolazio pored automobila i čim ga je ugledao, zaustavio se i pokušao pomoći s aparatom za gašenje požara, ali više nije bilo pomoći unesrećenima. Otkrio je kako se na cesti nalazio još jedan kamion koji je svjedočio nesreći i proklizavanju Jotova vozila. U intervjuu je negirao navode policije o prebrzoj vožnji.

- Obitelj ima moju riječ da nisu prebrzo vozili. To je zemljani put, vrlo mračan i mogao sam vidjeti marku i boju automobila kada su me prošli. Vozili su vrlo mirno - rekao je Durante za španjolski AS.

Foto: Temilade Adelaja



Od preminulog nogometaša uz dirljive posvete oprostio se njegov klub i suigrači, ali i ostala imena iz svijeta nogometa. Iz Liverpoola su poručili kako će zauvijek umiroviti broj 20 kojeg je Jota nosio.

Video možete pogledati OVDJE.