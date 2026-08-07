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POSEBNE UPUTE

Policija objavila važne upute uoči Hajduka i Istre: Evo što će biti zabranjeno oko Poljuda

Piše Domagoj Vugrinović,
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Policija objavila važne upute uoči Hajduka i Istre: Evo što će biti zabranjeno oko Poljuda
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Policija je upozorila i da su zabranjeni pokušaji neovlaštenog ulaska u natjecateljski ili gledateljski prostor, bacanje predmeta na teren te zadržavanje na mjestu za koje osoba nema odgovarajuću ulaznicu ili drugu ispravu organizatora

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Hajduk i Istra u nedjelju, 9. kolovoza, od 21 sat igraju utakmicu drugog kola HNL-a na Poljudu, a splitsko-dalmatinska policija uoči susreta objavila je posebne mjere osiguranja i privremenu regulaciju prometa oko stadiona.

Policija će zajedno s organizatorom već nekoliko sati prije početka utakmice ograničiti promet u neposrednoj blizini Poljuda. Od 17 sati do završetka osiguranja zatvorit će raskrižje Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice Sedam Kaštela, kod ulaza na parkiralište bazena Poljud i Mandracha. Tom će trasom moći prolaziti vozila javnog gradskog prijevoza i vozila s odgovarajućom propusnicom.

Od 18 sati dodatna ograničenja vrijedit će u Zrinsko-frankopanskoj ulici, od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, te u Ulici Put Supavla od raskrižja s Ulicom Put Brodarice. Zabrana se neće odnositi na vozila žurnih službi, Hrvatske vojske, stanara, javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom.

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Policija je uoči utakmice podsjetila i na pravila iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Navijači na stadion ne smiju unositi alkohol, drogu, pirotehnička sredstva, oružje ni druge predmete kojima mogu nekoga ozlijediti ili izazvati nerede. Zabranjeni su i paljenje te bacanje pirotehnike i drugih navijačkih rekvizita.

Na stadionu nije dopušteno ni maskirati lice radi prikrivanja identiteta, isticati transparente, zastave ili druga obilježja kojima se iskazuje ili potiče mržnja i nasilje na rasnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili vjerskoj osnovi. Ista zabrana odnosi se na pjesme i poruke takvog sadržaja.

Policija je upozorila i da su zabranjeni pokušaji neovlaštenog ulaska u natjecateljski ili gledateljski prostor, bacanje predmeta na teren te zadržavanje na mjestu za koje osoba nema odgovarajuću ulaznicu ili drugu ispravu organizatora. Na dan utakmice policijski službenici snimat će stadion i prilazne pravce prije, tijekom i nakon susreta, u skladu sa Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima.

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