Poljaci: Dinamo se s velikanima bori za hit igrača iz susjedstva

Zimski prijelazni rok u HNL-u je gotov, a glasine oko novih transfera ne prestaju. Vodeća momčad prvenstva Dinamo zanima se za reprezentativca BiH Amara Memića (25), piše poljski Sport1. Veznjak koji igra na desnoj strani i član je češkog prvoligaša Viktorije Plzen.

Osim Dinama, za njega se zanimaju europski velikani Lyon i Ajax. Prema Transfermarktu vrijedi 3,5 milijuna eura i ugovor s Česima ima do 2029. godine. U klub je došao iz češke Karvine početkom 2025. za 150.000 eura, a prije toga je igrao u slovenskom Bravu i bosanskom Radniku iz Hadžića. Za Plzen je odigrao 56 utakmica, zabio šest golova i podijelio 10 asistencija.

Veznjak je do sada devet puta nastupio za 'zmajeve', zabio gol i podijelio tri asistencije. Problem za Dinamo, u odnosu na Ajax i Lyon, predstavlja njegova tržišna vrijednost. Međutim, ako 'modri' izbore Europu iduće sezone dobit će dodatni novac s kojim bi mogli osigurati dovođenje reprezentativca BiH.

Viktoria Plzen ne želi ga prodati ispod tri milijuna eura. Češki prvoligaš trenutačno je četvrti u ligi s 42 boda u 23 odigrana susreta. Ispred su prva Slavia Prag, druga Sparta Prag i treći Jablonec. Igraju i u šesnaestini finala Europske lige gdje su na prvom susretu protiv grčkog Panathinaikosa u četvrtak odigrali 2-2.