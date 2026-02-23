Obavijesti

ČLAN 'ZMAJEVA'

Poljaci: Dinamo se s velikanima bori za hit igrača iz susjedstva

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Foto: DAVID W CERNY/REUTERS

Tek je završio prijelazni rok, ali Dinamo želi reprezentativca BiH Amara Memića. Veznjak iz Viktorije Plzen na meti je europskih velikana Ajaxa i Lyona, a češki prvoligaš ne planira ga pustiti za manje od tri milijuna eura

Admiral

Zimski prijelazni rok u HNL-u je gotov, a glasine oko novih transfera ne prestaju. Vodeća momčad prvenstva Dinamo zanima se za reprezentativca BiH Amara Memića (25), piše poljski Sport1. Veznjak koji igra na desnoj strani i član je češkog prvoligaša Viktorije Plzen

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Igrači Dinama proslavili pobjedu s navijačima u Varaždinu 00:45
Igrači Dinama proslavili pobjedu s navijačima u Varaždinu | Video: Marta Divjak/24sata

Osim Dinama, za njega se zanimaju europski velikani Lyon i Ajax. Prema Transfermarktu vrijedi 3,5 milijuna eura i ugovor s Česima ima do 2029. godine. U klub je došao iz češke Karvine početkom 2025. za 150.000 eura, a prije toga je igrao u slovenskom Bravu i bosanskom Radniku iz Hadžića. Za Plzen je odigrao 56 utakmica, zabio šest golova i podijelio 10 asistencija.

UEFA Europa League - Panathinaikos v Viktoria Plzen
Foto: LOUIZA VRADI/REUTERS

Veznjak je do sada devet puta nastupio za 'zmajeve', zabio gol i podijelio tri asistencije. Problem za Dinamo, u odnosu na Ajax i Lyon, predstavlja njegova tržišna vrijednost. Međutim, ako 'modri' izbore Europu iduće sezone dobit će dodatni novac s kojim bi mogli osigurati dovođenje reprezentativca BiH.

UEFA Europa League - Viktoria Plzen v SC Freiburg
Foto: DAVID W CERNY/REUTERS

Viktoria Plzen ne želi ga prodati ispod tri milijuna eura. Češki prvoligaš trenutačno je četvrti u ligi s 42 boda u 23 odigrana susreta. Ispred su prva Slavia Prag, druga Sparta Prag i treći Jablonec. Igraju i u šesnaestini finala Europske lige gdje su na prvom susretu protiv grčkog Panathinaikosa u četvrtak odigrali 2-2.

OSTALO

