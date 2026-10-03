Poljaci su ponizili Rumunje u Varšavi! Ovakav debakl im se nije dogodio od 1977. godine

Rumunjska je u trećem kolu Lige nacija doživjela težak poraz u Poljskoj. Domaćin je slavio čak 6-0, a utakmica je za goste krenula u neželjenom smjeru već u 22. minuti, kada je Radu Drăgușin isključen.

Robert Lewandowski potom je u 24. minuti realizirao kazneni udarac, a isti je igrač odmah na početku drugog poluvremena udvostručio svoj golgeterski učinak. U 49. minuti Virgil Ghiță zatresao je vlastitu mrežu, nakon čega su se u strijelce upisali Piotr Zieliński u 62. te Jan Bednarek u 66. minuti. Konačnih 6-0 postavio je Lewandowski u 86. minuti, kompletiravši hat-trick.

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Pokretanje videa... 00:14 Lewndowski u Japanu | Video: Robert Lewandowski/Twitter

Za Gheorghea Hagija ovo je treći uzastopni poraz otkako je preuzeo rumunjsku reprezentaciju. Nijedan rumunjski izbornik prije njega nije mandat u službenim utakmicama otvorio s tri poraza zaredom. Hagi se nakon posljednjeg zvižduka u žurbi zaputio prema svlačionici.

Rumunjska je pritom doživjela rezultat kakav njezina reprezentacija dugo nije imala. Posljednji put primila je šest pogodaka na jednoj utakmici još 13. studenoga 1977., kada je Jugoslavija slavila 6-4. Još je duže prošlo od posljednjeg poraza razlikom od šest golova. Švicarska je 24. svibnja 1967. pobijedila Rumunjsku 7-1.

Foto: Aleksandra Szmigiel

Nakon susreta nezadovoljstvo su izrazili i rumunjski navijači. Reprezentativci su nakon posljednjeg zvižduka otišli prema tribinama pozdraviti svoje navijače, no ondje su ih dočekali zvižduci i uvrede na račun Rumunjskog nogometnog saveza. Prema pisanju rumunjskog GSP-a, momčad se nije dugo zadržala pred publikom.

Nakon utakmice svoj komentar dao je i Adrian Mutu, nekadašnji rumunjski reprezentativac, koji je susret analizirao na domaćoj televiziji.

- Smatram da je jedanaesterac dosuđen olako. Da je riječ o reprezentaciji s većim ugledom, mislim da ne bi bio dosuđen. Što se same utakmice tiče, teško ju je analizirati. Ovo je vrlo važan trenutak za reprezentaciju. Moramo biti uz njih i donijeti ispravan sud. No, dok smo uz njih, mogu samo zamisliti što im je na duši, što proživljava Hagi. Nažalost, ostaje nam večer u kojoj smo doživjeli poniženje.

Foto: Aleksandra Szmigiel

- Vidio sam apatičnu i dezorijentiranu momčad, igrače koji su samo šetali terenom. Nisam vidio strah od poraza. Situacija je ozbiljna, ugled Rumunjske je u pitanju. Kad obučeš dres reprezentacije, moraš igrati na najvišoj razini, a ne ovako. Ovi nam rezultati nimalo ne pomažu, a ozračje ne ide na ruku Hagiju. Što bih mu mogao zamjeriti? Nakon crvenog kartona prešao je na formaciju 4-3-2 kako bi pokušao osvojiti barem bod. Andrei Rațiu je bio bez prave inspiracije; možda mu je ovo bila i najslabija utakmica u reprezentativnom dresu. Pri rezultatu 6-0 teško je bilo što reći - zaključio je Mutu.