Poljaci su prvi finalisti! Slavili su protiv nemoćnih Slovenaca

Prvi finalisti Europskog prvenstva u odbojci su reprezentativci Poljske koji su u Milanu, u prvom polufinalu, nadjačali Sloveniju u setovima 3-0 (25-23, 25-23, 25-18). Na posljednja tri Europska prvenstva ove su dvije reprezentacije osvojile najviše medalja. Poljaci su branitelji naslova, a uz to su zlato još osvojili dvije bronce. Na zadnja tri prvenstva Slovenci imaju dva srebra i jednu broncu.

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U uvodna dva seta igralo se prilično ravnopravno, ali u oba slučaja je Poljska bila za nijansu bolja te je povela 2-0 u setovima. Do polovice treće dionice Slovenija je vodila, ali Poljska je uspjela okrenuti rezultat, na kraju lako dobiti treći set i time trasirati put prema finalu.

Kod Poljske je 14 poena ostvario Bartolomej Boladz, dok su po 11 imali Bartolomej Lemanski, Wilfredo Leon i Tomasz Fornal. Kod Slovenaca je prednjačio Nik Mujanovič s 20 poena.

Foto: Stoyan Nenov

Od 21 sat u petak drugi će polufinalni ogled odigrati Francuska i Finska koja je šokirala domaćina Italiju u četvrtfinalu te se po prvi puta u povijesti plasirala u polufinale.