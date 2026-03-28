Poljaci tvrde: Dinamo prodaje reprezentativca za pet mil. eura

Piše Josip Tolić,
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Arbër Hoxha u četvrtak je zabio poljskoj reprezentaciji, a tamošnji mediji plasirali su kako bi se po završetku sezone mogao pridružiti bivšem klubu Željka Sopića Widzew Lodzu. Uz jedan uvjet

Admiral

Arbër Hoxha (27) na kraju sezone mogao bi napustiti Dinamo. Bio je na izlaznim vratima još prošlog ljeta i samo ga je zabrana transfera Hull Cityja spriječila da ode za Sergejem Jakirovićem na Otok, a sad ga zovu s drugog kraja Europe, iz poljske lige.

Widzew Lodz, klub u kojem su početkom sezone radili Željko Sopić i Mindaugas Nikoličius, već je u poodmaklim pregovorima s "modrima", javlja portal Meczyki. Hoxha je dospio pod povećalo tamošnje javnosti nakon što je u četvrtak zabio poljskoj reprezentaciji u polufinalu playoffa za Svjetsko prvenstvo, prije nego što je domaća selekcija okrenula (2-1) i došla na korak do plasmana u Ameriku, za što još mora izbaciti Švedsku u gostima.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hoxha je u 33 ovosezonske utakmice zabio šest golova i pet puta asistirao. Dinamo ga sasvim sigurno neće pustiti bez ozbiljne odštete s obzirom na to da je Albanac u studenom potpisao novi ugovor do ljeta 2029. Poljski izvor tvrdi kako Dinamo za njega traži pet milijuna eura i kako preliminarni dogovor s igračem i klubom već postoji.

No nikakav potpis nije pao, a razlog tomu je nezavidna situacija na ljestvici Ekstraklase. Widzew je, naime, pretposljednji, bod ispod crte ispadanja, i preduvjet za transfer je njegov ostanak u eliti. Trenutačni trener, Srbin Aleksandar Vuković (46), ne preferira igru s krilima, a to bi se dolaskom Hoxhe moglo promijeniti. On je tek preuzeo Widzew kao već četvrti trener ove sezone, naslijedivši drugog Hrvata, Igora Jovićevića, koji je izdržao svega 15 utakmica, isto koliko i Sopić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

