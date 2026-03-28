Poljaci tvrde: Dinamo prodaje reprezentativca za pet mil. eura

Arbër Hoxha (27) na kraju sezone mogao bi napustiti Dinamo. Bio je na izlaznim vratima još prošlog ljeta i samo ga je zabrana transfera Hull Cityja spriječila da ode za Sergejem Jakirovićem na Otok, a sad ga zovu s drugog kraja Europe, iz poljske lige.

Widzew Lodz, klub u kojem su početkom sezone radili Željko Sopić i Mindaugas Nikoličius, već je u poodmaklim pregovorima s "modrima", javlja portal Meczyki. Hoxha je dospio pod povećalo tamošnje javnosti nakon što je u četvrtak zabio poljskoj reprezentaciji u polufinalu playoffa za Svjetsko prvenstvo, prije nego što je domaća selekcija okrenula (2-1) i došla na korak do plasmana u Ameriku, za što još mora izbaciti Švedsku u gostima.

Hoxha je u 33 ovosezonske utakmice zabio šest golova i pet puta asistirao. Dinamo ga sasvim sigurno neće pustiti bez ozbiljne odštete s obzirom na to da je Albanac u studenom potpisao novi ugovor do ljeta 2029. Poljski izvor tvrdi kako Dinamo za njega traži pet milijuna eura i kako preliminarni dogovor s igračem i klubom već postoji.

No nikakav potpis nije pao, a razlog tomu je nezavidna situacija na ljestvici Ekstraklase. Widzew je, naime, pretposljednji, bod ispod crte ispadanja, i preduvjet za transfer je njegov ostanak u eliti. Trenutačni trener, Srbin Aleksandar Vuković (46), ne preferira igru s krilima, a to bi se dolaskom Hoxhe moglo promijeniti. On je tek preuzeo Widzew kao već četvrti trener ove sezone, naslijedivši drugog Hrvata, Igora Jovićevića, koji je izdržao svega 15 utakmica, isto koliko i Sopić.