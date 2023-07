Poljak uzeo set Đokoviću, dalje prošao - Novak: Dugo se nisam osjećao nemoćno na reternu

Novak Đoković (36, ATP 2.) nastavio je svoj wimbledonski niz ostvarivši 32. uzastopnu pobjedu na travi u All England Clubu, a do svog 14 četvrtfinala na najvećem teniskog turniru stigao je pobijedivši Poljaka Huberta Hurkacza (26, ATP 18.) sa 7-6 (6), 7-6 (6), 5-7, 6-4 u dvoboju koji se protegnuo na dva dana.

Đoković i Hurkacz su svoj meč osmine finala započeli u nedjelju nešto prije 21 sat po lokalnom vremenu, pod krovom i umjetnom rasvjetom na središnjem terenu u All England Clubu, da bi ga završili u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima, u sunčanim uvjetima i bez krova nad glavom.

Foto: HANNAH MCKAY

Poljak je dao sve od sebe, doveo sedmerostrukog wimbledonskog pobjednika na teška iskušenja, ali nije uspio postati prvi tenisač od finala 2013. i Andyja Murraya, koji bio pobijedio 36-godišnjeg Srbina na središnjem terenu u All England Clubu.

- Ne sjećam se kad sam se zadnji puta osjećao tako nemoćno na reternu - izjavio je tenisač s vjerojatno najboljim reternom u povijesti ove igre.

Hurkacz je u četiri seta zabio 33 asa, pogodio je 73% prvih servisa i spasio sedam od osam 'break-lopti' s kojima je bio suočen. Jedini put je izgubio servis u sedmom gemu četvrtog seta, nakon što je spasio 15-40, ali je popustio kad je Đoković došao i do treće prilike u tom gemu.

Foto: HANNAH MCKAY

Poljak je svoju priliku za pobjedu propustio u prva dva seta odigrana u nedjelju navečer, u dvoranskim uvjetima. Tada je u 'tie-breaku' prvog seta vodio 6-3 i izgubio pet poena zaredom. U 'tie-breaku' drugog seta je imao vodstvo od 5-4 i svoja dva servisa, ali je izgubio oba poena na početnom udarcu. Đoković je došao do 2-0 setovima i uz gubitak trećeg seta, prvog u nastavku meča, ipak došao do pobjede.

- Znam da mečevi ne postaju lakši, ali ne znam kako mogu biti teži od ovog - rekao je Đoković u najavi svog četvrtfinalnog obračuna s Rusom Andrejom Rubljovom (25, ATP 7.)te pokazao koliko je dobro informiran o svom suparniku kojeg je pobijedio u tri od četiri međusobna dvoboja.

- Godinama je među deset najboljih na svijetu. Znam da čeka na svoje prvo polufinale na Grand Slam turnirima. Nadam se da neće do njega doći ovdje - poručio je Đoković uz širok osmijeh.

Eubanks pobijedio Tsitsipasa

Ono što nije uspjelo Hurkacz protiv Đokovića napravio je 27-godišnji Amerikanac Christopher Eubanks (ATP - 43.) protiv petog tenisača svijeta, Grka Stefanosa Tsitsipasa, pobijedivši ga u pet setova s 3-6, 7-6 (4), 3-6, 6-4, 6-4 za plasman u svoje prvo četvrtfinale na Grand Slam turnirima u debiju na wimbledonskoj travi.

Foto: TOBY MELVILLE

Eubanks je u All England Club stigao osvojivši na travi na španjolskoj Mallorci prvi ATP naslov u karijeri, a pobjednički niz započet tamo prenio je u tenisko svetište. Do nastupa u Wimbledonu imao osam nastupa na Grand Slam turnirima na kojima je samo dvaput uspio proći do drugog kola - na prošlogodišnjem US Openu i ove godine u Melbourne Parku.

U srijedu će igrati za polufinale na najvećem teniskom turniru, a protiv sebe će imati Rusa Daniila Medvjedeva (27, ATP 3.) koji je pobjedom protiv Čeha Jirija Lehečke (21, ATP 37.) prvi put u karijeri došao do četvrtfinala u All England Clubu.