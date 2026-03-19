Poljska 'mašina' piše povijest! 'Lewa' srušio dva rekorda u LP

Robert Lewandowski (37), poljski napadač koji godinama prkosi zakonima nogometne dugovječnosti, još je jednom pomaknuo granice i upisao svoje ime u povijesne knjige. U uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Newcastlea, napadač Barcelone s dva je gola srušio čak dva rekorda, od kojih je jedan pripadao Lionelu Messiju, a drugi je stajao netaknut punih 16 godina.

Stariji i ubojitiji od legende Milana

Barcelona je na svom terenu deklasirala englesku momčad rezultatom 7-2, a Poljak je bio jedan od ključnih igrača u visokoj pobjedi. Svoja dva gola zabio je u razmaku od samo pet minuta, u 56. i 61. minuti, čime je postao najstariji igrač u povijesti Lige prvaka koji je postigao dva pogotka na jednoj utakmici. S 37 godina i 209 dana, Lewandowski je nadmašio rekord koji je od 2010. godine držala talijanska legenda Filippo Inzaghi. Čuveni napadač Milana imao je 37 godina i 86 dana kada je zabio dva gola Real Madridu.

Osim što je postavio novi dobni rekord, Lewandowski je tim golovima postao i najstariji strijelac ikada u nokaut fazi najelitnijeg europskog natjecanja, potvrdivši da su godine za njega doista samo broj.

Messi ostao u retrovizoru, Newcastle 41. žrtva

Drugi rekord koji je pao te večeri tiče se nevjerojatne raznovrsnosti njegovih žrtava. Postigavši pogodak protiv Newcastlea, Lewandowski je na svoju listu upisao 41. različiti klub kojem je zabio gol u Ligi prvaka. Time je prestigao dosadašnjeg rekordera i svog bivšeg rivala, Lionela Messija, koji je ostao na brojci od 40 različitih momčadi. Ovaj podatak svjedoči o nevjerojatnoj sposobnosti prilagodbe i konzistentnosti koju je Poljak pokazivao igrajući za Borussiju Dortmund, Bayern München i sada Barcelonu.

Njegova europska golgeterska priča traje već više od 14 godina, a popis klubova kojima je tresao mrežu uključuje gotovo sve velikane. Zabio je četiri gola Arsenalu, tri Chelseaju te po dva Newcastleu i Tottenhamu. Real Madridu je utrpao šest golova, dok je čak i svom bivšem klubu Bayernu zabio kao igrač Barcelone.

Elitni klub 100 i nevjerojatna statistika

S dva nova pogotka, Lewandowski je svoj ukupni konto u Ligi prvaka podigao na 109 golova, čime je učvrstio treće mjesto na vječnoj ljestvici strijelaca, iza nedodirljivih Cristiana Ronalda (140) i Lionela Messija (129). Time je postao tek treći igrač u povijesti koji je prešao magičnu granicu od 100 golova u ovom natjecanju. Analiza njegovih golova otkriva fascinantne podatke. Najviše je, čak devet puta, zabijao Benfici, dok je Crvenoj zvezdi zabio sedam golova u samo tri nastupa.

Također je jedini nogometaš u povijesti koji je uspio postići hat-trick u Ligi prvaka za tri različita kluba. Smatra ga se jednim od najboljih napadača svoje generacije, kompletnim igračem koji posjeduje sve kvalitete tradicionalne "devetke": visinu, snagu, ravnotežu, brzinu i ubojitost s obje noge i glavom. Iako primarno djeluje kao predator u kaznenom prostoru, njegove tehničke vještine i vizija omogućuju mu da bude i sjajan timski igrač.