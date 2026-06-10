Poljska zastava na dresovima Haitija postala je hit. Evo zašto

Uoči Svjetskog prvenstva 2026., dresovi nogometne reprezentacije Haitija neočekivano su postali globalni fenomen. Razlog je zanimljiv detalj koji naizgled prikazuje poljsku zastavu, potaknuvši dirljive priče o dvjestogodišnjem prijateljstvu. Istina je složenija i otkriva fascinantan spoj dizajnerske odluke, stvarne povijesti i internetskog mita koji se proširio svijetom.

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Priča koja je osvojila internet

Društvenim mrežama munjevito proširila se viralna priča kako Haićani na dresovima odaju počast Poljskoj. Priča seže u rano 19. stoljeće, kad je Napoleon poslao poljske legionare da uguše pobunu robova. No, mnogi poljski vojnici, i sami boreći se za neovisnost domovine, prepoznali su borbu Haićana kao svoju. Odbili su se boriti protiv pobunjenika, prešli na njihovu stranu i pomogli im u ostvarivanju neovisnosti od francuske vlasti 1804. godine. Zauzvrat, prvi haićanski vođa Jean-Jacques Dessalines dodijelio im je državljanstvo i u ustavu ih nazvao "bijelim crncima Europe", što je bio izraz najvećeg poštovanja. Ova dirljiva priča savršeno je objasnila navodnu poljsku zastavu.

Što je zapravo na dresu?

Ipak, službena objašnjenja otkrivaju drugačiju pozadinu. Zastava na dresu nije poljska, već prva nacionalna zastava Haitija iz 1804., koja ima plavu i crvenu boju. Do vizualne zabune došlo je zbog dizajnerske odluke. Budući da je domaći dres plave boje, dizajneri su morali znatno posvijetliti plavu boju na grafici zastave kako se ne bi stopila s podlogom. Zbog toga je plava boja na fotografijama izgledala gotovo bijelo, stvarajući optičku iluziju poljske zastave. Sumnje u potpunosti otklanja gostujući dres, na kojem se jasno vide izvorna tamnoplava i crvena boja. Ni službeni sponzor opreme ne spominje Poljsku, već u priopćenju naglašava haićansku povijest: "Ovo je više od dresa; to je počast haićanskom narodu. Mi nosimo povijest, branimo povijest i ponosno je nastavljamo."

Foto: JEFF ROMANCE/REUTERS

Neraskidiva veza unatoč mitu

Iako je priča o dresu mit, neraskidiva povijesna veza Haitija i Poljske itekako je stvarna. Potomci poljskih vojnika koji su ostali na Haitiju i danas žive u selu Cazale, sjeverno od glavnog grada Port-au-Princea. Ondje stoljećima čuvaju svoj jedinstveni identitet i nasljeđe, poznati kao "Polonais". Njihovo postojanje svjedoči o nesvakidašnjem savezu rođenom iz borbe za slobodu. Ta stvarna povijest razlog je zašto je mit o dresu postao toliko popularan i dirnuo ljude diljem svijeta, podsjetivši kako se sport isprepliće s najdubljim lekcijama iz prošlosti.

*uz korištenje AI-ja.