NATJECANJE DEBITANATA

Poljski poker asova i povijesni trenuci Malte i Irske: Nova era Konferencijske lige i s Hrvatima

Piše HINA,
Poljski poker asova i povijesni trenuci Malte i Irske: Nova era Konferencijske lige i s Hrvatima
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Poljska i Malta pišu povijest u Konferencijskoj ligi, a Irska slavi dvostruki uspjeh! Rijeka čeka ždrijeb s novim vlasnikom. Neočekivani heroji i velike priče čekaju u drugoj sezoni redizajniranog natjecanja

Ždrijeb za novu sezonu Konferencijske lige koji će se održati u Monaku donosi pregršt priča koje potvrđuju dušu ovog natjecanja. Dok se Europa priprema za petu sezonu trećeg po snazi klupskog natjecanja, a drugu u novom formatu s 36 klubova, u prvom su planu rekordni uspjesi Poljske te povijesni, prvi plasmani za klubove s Malte uz dvostruko slavlje u Irskoj. Hrvatsku će u ovom odabranom društvu predstavljati Rijeka, koja s novim američkim vlasnikom s nestrpljenjem čeka protivnike.

Natjecanje koje je osmišljeno kako bi pružilo priliku klubovima iz manjih nogometnih sredina da osjete čari europske jeseni, u sezoni 2025/26. ispunjava svrhu. Ligaški dio, koji kreće 2. listopada, obećava nikad veću neizvjesnost i mnoštvo debitanata, a finale je zakazano za 27. svibnja 2026. na Red Bull Areni u Leipzigu.

Poljska ispisuje povijest s četiri predstavnika

Apsolutni hit kvalifikacija je Poljska, koja je postala prva zemlja u povijesti s čak četiri predstavnika u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Ovaj nevjerojatan uspjeh za poljski klupski nogomet potpisuju Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Raków Częstochowa te Legia Varšava.

Svaki od klubova prošao je dramatičan put, a posebno se ističe Legia, koja je u napetom doigravanju nakon produžetaka izbacila škotski Hibernian s ukupnih 5-4. Raków je izbacio bugarsku Ardu, dok je Jagiellonia bila uvjerljiva protiv Dinamo Cityja, Hajdukova krvnika. Njima se pridružio i Lech Poznań, koji je u natjecanje krenuo u Ligi prvaka i prošao islandski Breidablik, a nakon toga ispadao od Crvene zvezde i Genka. Ovaj "poker asova" predstavlja ogroman poticaj za poljski nogomet i dokaz rastuće kvalitete njihove Ekstraklase.

Malteški san postao stvarnost: Ħamrun Spartans u eliti

Najemotivnija priča kvalifikacija bez sumnje pripada Ħamrun Spartansima. Malteški prvak s bivšim "vatrenim" Antom Ćorićem postao je prvi klub u povijesti te otočne zemlje koji se plasirao u grupnu (sada ligašku) fazu nekog Uefina natjecanja. Ovaj povijesni podvig ostvario je u dramatičnom dvoboju protiv latvijskog RFS-a.

Nakon minimalne pobjede od 1-0 na domaćem terenu, "spartanci" su u uzvratu u Latviji odigrali 2-2, što je bilo dovoljno za ukupnih 3-2 i neopisivo slavlje. Trener Giacomo Modica utakmicu je nazvao "utakmicom života", a njegovi igrači su ispravili neuspjeh iz iste faze natjecanja od prije tri sezone.

Dvostruko irsko čudo na europskoj sceni

Veliko slavlje je i u Irskoj, koja će također imati dva predstavnika u glavnoj fazi natjecanja. Shamrock Rovers i Shelbourne osigurali su europsku jesen, a njihov uspjeh mediji su prozvali "najvećom noći u povijesti irske lige".

Shamrock Roversi su drugu godinu zaredom izborili plasman, ovoga puta na teži način, kroz "put neprvaka". U ključnom susretu izbacili su portugalsku Santa Claru, koja je ranije srušila Varaždin, ukupnim rezultatom 2:1, odigravši u Dublinu 0-0. Njihov uspjeh dodatno je poseban jer su postali prvi irski klub koji je vezao dva uzastopna plasmana u glavnu fazu europskih natjecanja. Njima se pridružio i Shelbourne, koji je bio uvjerljiv protiv sjevernoirskog Linfielda (5-1 ukupno), zaokruživši tako povijesnu noć za irski nogomet.

Novi format i hrvatska uzdanica Rijeka

Nova sezona donosi i potvrdu novog sustava natjecanja. Umjesto klasičnih skupina, 36 klubova smješteno je u jedinstvenu ligu. Svaka momčad odigrat će šest utakmica protiv šest različitih protivnika (tri domaće i tri gostujuće). Novost je i da će ždrijeb po prvi put biti u potpunosti računalno generiran kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost i nepristranost. Osam najboljih momčadi izravno će se plasirati u osminu finala, dok će momčadi od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje za preostalih osam mjesta.

Hrvatske boje branit će Rijeka. Riječani su u natjecanje prebačeni nakon poraza u doigravanju za Europsku ligu i predstavljat će jedinog hrvatskog predstavnika u Konferencijskoj ligi, s obzirom na to da su Hajduk i Varaždin svoje europske puteve završili u ranijim fazama kvalifikacija. Treću sezonu zaredom predstavnika u Europi ima i Bosna i Hercegovina, drugi je put to Hrvatski športski klub Zrinjski s Igorom Štimcem, kojemu je za to dovoljna bila eliminacija Virtusa iz San Marina i islandskog Breidablika, a ispadao je od Slovana i Utrechta. Ždrijeb u Monaku odredit će put Rijeke, ali i svih ostalih klubova koji s pravom sanjaju o europskom proljeću i finalu u Leipzigu.

