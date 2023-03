Poljud će biti krcat. U prodaji i ulaznice za utakmicu u Turskoj

Poljud je rasprodan za subotnji ogled Hrvatske i Walesa na početku kvalifikacija za Euro, a u ponedjeljak je počela prodaja za drugu utakmicu brončanih s posljednjeg Svjetskog prvenstva u ovom ciklusu, gostovanje kod Turske u Bursi.

Na novom stadionu drugoligaša Bursaspora kapaciteta 43.751 gledatelj, koji iz zraka ima neobičan oblik krokodila, Hrvatska će igrati 28. ožujka od 20.45 (21.45 po lokalnom vremenu). Putem stranica HNS-a dostupne su ulaznice za hrvatske navijače.

Foto: ulaznice.hr

Oni će biti smješteni u sektorima na sjeverozapadnom dijelu stadiona, a cijena ulaznice stoji 5 eura (37,67 kuna). Mogu ih kupiti isključivo državljani RH nakon registracije na portalu za ulaznice i popune svih podataka. Jedan čovjek može kupiti najviše četiri ulaznice, a drugi navijači mogu biti i strani državljani.

Ulaznice će biti u prodaji do početka utakmice ili do rasprodaje. Za domaće navijače dostupne su od subote, a cijene se kreću od 5 do čak 170 eura. Svi koji žele, mogu kupiti i simboličnu ulaznicu za utakmicu od 5 eura kojom će pomoći žrtvama nedavnog potresa.

Najčitaniji članci