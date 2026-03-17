Obavijesti

Sport

Komentari 0
PAVASOVIĆ VISKOVIĆ

'Poljud može postojati ako i od Hajduka napravimo spomenik, retro klub na retro stadionu...'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 3 min
Split: HNK Hajduk u utakmici protiv Slaven Belupa poveo pogotkom Suši?a | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Šok u Splitu! Predsjednik nadzornog odbora Hajduka tvrdi da nisu na razini Dinama. Poljud je tempirana bomba, a jedino rješenje je rušenje i gradnja novog stadiona

Admiral

Izjava predsjednika Nadzornog odbora Hajduka Ljube Pavasovića Viskovića da splitski klub "trenutačno nije na razini Dinama" odjeknula je u sportskoj javnosti, posebno među navijačima "bilih". Nakon što su ga mnogi prozvali zbog "priznanja koje navijačima neće dobro sjesti", prvi čovjek nadzornika obrazložio je stavove u komentaru na Dalmatinskom portalu.

Treba li srušiti Poljud?

ODGOVORI
Vidi rezultate

"Prošloga tjedna 'šokirao' sam javnost 'priznanjem koje navijačima Hajduka neće dobro sjesti', a to je da nismo na razini Dinama. Hajdemo ponovo: ne, nismo i - kako smo krenuli - nećemo ni biti. Dakle, klub smo s 2,5 terena ukupno zadnjih 15 godina, od ovog jednog i pol pomoćnog i živimo i preživljavamo već 15 godina (čitaj – omladinska škola)", piše Pavasović Visković.

"Cijelo vrijeme je svima jasno da smo spori, da smo zastarjeli, da smo prestari, da igramo dvije brzine ispod onoga kako se nogomet danas igra (i zbog toga, a ne zbog nesreće izlijećemo od kojekakvih 'ružomberoka') te da se trebamo ostaviti strategija i vizija – kojima će se svi kada tad dobro nasmijati - i sve svesti na par riječi. Mladost, brzina, karakter, škola, skauting.... Pa ćemo vidjeti dokle će nas to dovesti. Ili neće, jer već je utkano u našu tradiciju da onaj tko kaže ono što stvarno jest, ne potraje dugo. Jer znate, 'legende i ikone', dok igraju na balote i bore se za neki sitni angažmančić, znaju bolje", tvrdi.

23
Foto: HNK Hajduk

Poljud je tempirana bomba i financijska rupa

Osvrnuo se i na stadion Poljud, koji opisuje kao "doslovno katastrofalan" i objekt koji će "za koju godinu postati opasan za korištenje". 

"Kao nogometni stadion on više ne postoji, tj. može postojati samo ako i od Hajduka napravimo spomenik, retro klub na retro stadionu, spomenik arhitekture i spomenik nogometa, u budućnosti relevantan na razini sredine HNL-a. Naime, Hajduk bi morao dalje, mi bismo morali sebi priznat da smo spori i zaostali, da je budućnost ipak nešto drugo, i da moramo pametno i lagano, bez bombastičnih obećanja, bez neostvarivih strategija, bez unaprijed izgubljenih utrka, bez legendi u srednjim tridesetima (ne, ne mislim na Livaju, ja želim da ostane do kraja karijere), mladost, karakter i dinamika, škola i snaga", piše.

Kao jedino razumno rješenje navodi zaključke Studije izvodljivosti koju je naručio Grad Split: rušenje postojećeg stadiona i izgradnja novog, modernog zdanja na istom mjestu, dok bi Hajduk za to vrijeme privremeno igrao na uređenom stadionu u Parku mladeži.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
POGLEDAJTE GALERIJU

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026